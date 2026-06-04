南亞科5月營收年增7.3倍 連七月創高 法人看好獲利也將跟著三級跳

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公布5月合併營收276.7億元，連續七個月創新高，月增8.55%，較去年同期暴增7.3倍；前五月合併營收突破千億元、達1,022.48億元，為同期新高，較去年同期大增近6.5倍。

南亞科去年11月業績首度突破百億元大關，短短半年營收倍數增長，即將叩關300億元，反映DRAM市場缺貨大漲價效應；4、5月累計合併營收達531.6億元，已超越首季的490.86億元。法人看好，南亞科業績大增之際，獲利也將跟著三級跳。

法人指出，AI伺服器、AI PC、AI手機與邊緣運算推升DRAM需求大增，南亞科已由傳統景氣循環型產業轉向結構性成長模式，記憶體產品組合正朝高容量、高頻寬及伺服器導向調整，看好AI應用提升對DDR5與高容量LPDDR的需求，將是南亞科未來營收與獲利持續走揚主要動能。

展望後市，南亞科總經理李培瑛先前透露，AI應用帶來記憶體剛性需求支撐下，南亞科正迎來客戶瘋狂搶奪產能盛況，預期記憶體供不應求態勢將延續至2027年底，2028年整體供需仍舊維持吃緊。在市場極度缺貨的預期心理下，客戶紛紛主動尋求簽訂長約鎖定價格與貨源，目前合約最長期限已達三年之久。

產能布局方面，李培瑛說，南亞科今年將完成16Gb DDR5驗證，並積極推進LPDDR5試產，同時加速1C、1D、1E等自主製程技術開發。隨著5A新廠效益逐步釋放，預估2028年上半年可達成月產能2萬片規模，2029年總產能將較目前大幅增加80%至100%，全面搶食AI與邊緣運算的暴力提升商機。

南亞科已訂下2026年資本支出超過520億元的目標，全力支應先進記憶體製程技術廠務設施與先進生產設備，並加速推動5A新廠擴建腳步，擬於明年首季開始裝機、下半年量產。