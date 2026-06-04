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穩懋布局 6G 經部補助

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（3）日表示，「A+企業創新研發淬鍊計畫」日前審議通過穩懋半導體（3105）、中華車、利凌企業等三案。其中穩懋所提計畫聚焦6G布局，獲經濟部產業技術司補助1.12億元。

穩懋投入「邁向6G世代射頻功率放大器之關鍵製程技術開發計畫」，聚焦高頻元件磊晶製程與效能優化，整合砷化鎵（GaAs）、氮化鎵（GaN）及磷化銦（InP）等材料技術優勢，並導入AI技術加速製程研發與可靠度驗證流程，建立具量產能力的6G射頻功率放大器關鍵製程。

技術司指出，穩懋這項計畫經費為3.16億元，獲技術司補助1.12億元。

中華車則因應智慧物流與自駕車商用化發展趨勢，攜手勤崴國際推動「自駕物流載具系統安全與關鍵技術整合之驗證運行計畫」，打造具備線控底盤與L4自駕系統之國產量產型物流載具，這項計畫經費3.58億元，獲技術司補助1.3億餘元。

穩懋 中華車 半導體

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