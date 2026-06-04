仁寶低軌衛星布局 也有好消息

仁寶（2324）AI伺服器業務報捷之餘，低軌衛星布局也有好消息。公司表示，旗下低軌衛星產品將在2030年跟隨「國家太空隊」飛上太空，加上地面站獲得歐洲衛星通訊商導入，後續將大啖低軌衛星商機。

仁寶近年持續拓展非PC市場布局，AI伺服器是重點之餘，低軌衛星也是仁寶不斷強化的焦點。仁寶表示，目前低軌衛星通訊酬載產品第一款原型產品已經開發完成，預期明年完成開發第二款原型產品。

仁寶指出，地面測試驗證完成後，將會先跟隨國家太空中心衛星一同升空，並在太空中完成全部測試，最快2030年跟隨國家太空隊飛上太空，藉此擴大集團低軌衛星布局。

仁寶衛星通訊酬載布局有所成果之外，地面接收站亦獲得客戶肯定。仁寶表示，旗下低軌衛星地面接收器成功獲得歐洲衛星通訊商導入，後續在低軌衛星商機持續擴大下，地面接收器出貨動能有望持續成長。

仁寶總經理伯納多羅強調，公司持續拓展非PC產品線有成，預計最快今年PC與非PC營收占比可達65：35，明年則落在50：50左右。