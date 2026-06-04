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仁寶 AI 伺服器邁進爆發期 相關營收占比年底估翻倍

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北報導
仁寶總經理伯納多羅。 記者曾吉松／攝影
仁寶總經理伯納多羅。 記者曾吉松／攝影

仁寶（2324）AI伺服器業務邁入爆發期，總經理伯納多羅昨（3）日表示，今年底前AI伺服器營收占比將較年初翻倍、達一成以上，隨著美國新廠產能下半年全面到位，2027年AI伺服器業績力拚三位數增長。

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨天邁入第二天。仁寶盛大參展，展出AI伺服器、5G網通、低軌衛星及醫療手臂等相關新產品線。伯納多羅受訪提到，AI基建及伺服器可望是集團業績成長動能最快的產品線，並將拓展L10、L11伺服器規格市場。

仁寶在AI伺服器代工市場屬於後進者，如今正全力彎道超車。伯納多羅強調，集團已經開始加速擴大AI伺服器新產能，研發團隊人數也不斷增加。他預期，仁寶今年底前AI伺服器營收占比可望達10％，較今年初的5％翻倍成長。

仁寶並持續擴大美國、越南AI伺服器新產能。伯納多羅指出，下半年兩座位於美國德州的新廠產能有望逐步到位，越南則將是後續在SMT產能的重要生產基地，預估兩座美國新廠產能逐步到位後，明年AI伺服器業績可望達到三位數成長。

人才布局方面，他說，仁寶伺服器工程人員已從原先的600人左右，增加到1,000人，主要聚焦AI伺服器所需的電源、機構件及散熱等人才，未來會再視狀況評估是否再增加。

另外，由於AI伺服器出廠前皆需要接電測試運轉，正常運作才可出貨，能源充足與否成為當前ODM廠最重要的議題之一。對此，伯納多羅表示，德州新廠當初選址興建時，已把電力供應是否充足列入考量，且德州具備獨立電網及豐富再生能源，公司也提前為未來擴廠做好能源規劃，以因應後續AI伺服器訂單增加需求。

現階段零組件缺貨大漲價，雖然不影響ODM廠絕對獲利表現，但會侵蝕毛利，外界關注，仁寶是否會改變當前為客戶代購零件的「Buy & Sell模式」，轉為由客戶採購零件供應給ODM廠的「Consignment」模式。仁寶基礎架構事業群副總經理張耀文指出，大型客戶多採Consignment，新興雲端客戶則採Buy & Sell，後續仁寶將會兩種模式並行，加上集團與供應鏈合作關係密切，零件採購及管理無虞。

仁寶 伺服器 COMPUTEX

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