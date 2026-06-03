新代集團正鉑雷射展出AI伺服器「智動化」一站式解方

COMPUTEX 2026盛大開展，高階AI伺服器的製程產能與精準度，已成為科技供應鏈跨越升級的決勝點。新代集團旗下精密雷射專家「正鉑雷射(Jumbo Laser)」今年特別引領產業目光，於世貿一館「AI機器人區」的南科管理局主題攤位展出。對外揭開其在AI伺服器供應鏈中的全方位佈局——從上游晶片製程到下游產線整機組裝，正鉑雷射以一站式的智動化技術，全面賦能AI伺服器完整的製造製程。

正鉑雷射展出的焦點包括推出「矽晶圓雷射隱形切割設備」，採用特殊波長雷射精準聚焦於晶圓內部，以「低應力、低損傷、低晶屑」的冷加工優勢，解決傳統鑽石刀具易導致的碎裂與崩角痛點。成為半導體先進封裝核心製程中的關鍵利器。

另外針對外殼板金製造，正鉑提供高效能的「雷射切割機」，能精準應對複雜的幾何圖形與高剛性材料；隨後的摺彎工序則無縫搭配「全電折彎機」，大幅提升加工重現性與能源利用率，兼顧綠色製造與極致精準度。

此外，針對市場剛性需求湧現的液冷散熱系統，正鉑於現場實機展出「AI伺服器分歧管銲接-協作手臂雷射焊接機」。該設備結合聯達智能6軸協作手臂與正鉑雷射技術，雷射銲接熱影響區小，確保薄件材料銲接不變形、銲縫細緻美觀且結構高強度，達到不漏水漏氣的高標準。協作手臂更支援拖拉式教點與防碰撞無圍籬設計，能優化空間利用率並快速部署，專為少量多樣的精密零件銲接製程量身打造。

在賦能智造最後一哩路部分，正鉑雷射整合新代科技的中控系統與聯達智能的4kg高靈活性機械手臂。專為AI伺服器精密組裝設計，提供穩定且高速的自動化鎖附作業；協助企業在不大幅改動既有產線佈局的前提下，達成即插即用的模組化部署，於高階伺服器供應鏈中建構高效且彈性的自動化產線，有效化解缺工與少量多樣客製化的雙重挑戰。