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Quobly完成1.15億歐元A輪融資 加速矽基量子電腦商業化進程

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Quobly工程師於低溫恆溫器內安裝量子實驗系統，準備進行後續量測與驗證。圖／Quobly提供
Quobly工程師於低溫恆溫器內安裝量子實驗系統，準備進行後續量測與驗證。圖／Quobly提供

法國量子運算公司Quobly今日宣布完成1.15億歐元A輪融資，將用於加速其矽基量子電腦的工業化進程，並於2026年底前推出首款商業化產品。

本輪融資由Bpifrance、SEALSQ與意法半導體（STMicroelectronics）共同領投，歐洲創新委員會（European Innovation Council, EIC）、Blast、ALIAD（Air Liquide Venture Capital）以及既有投資人Innovacom亦參與投資，集結來自產業界、國家級投資機構及深科技領域的重要投資人。現有股東還包括CEA、CNRS、Quantonation與Supernova Invest。長期投資人Bpifrance此次透過Deep Tech 2030基金參與投資，該基金由法國政府France 2030計畫支持。

本次融資將支援Quobly持續投入研發、推動量子系統工業化，並加速全球市場拓展。Quobly致力於將半導體產業成熟的製造與工業化能力導入量子運算領域，並計畫於2026年底前透過雲端平台推出Alloy產品系列中的首款商業量子電腦。

Quobly創辦人暨執行長Maud VINET。圖／Quobly提供
Quobly創辦人暨執行長Maud VINET。圖／Quobly提供

法國 半導體

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