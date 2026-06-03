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Quobly完成1.15億歐元A輪融資 加速矽基量子電腦商業化進程
法國量子運算公司Quobly今日宣布完成1.15億歐元A輪融資，將用於加速其矽基量子電腦的工業化進程，並於2026年底前推出首款商業化產品。
本輪融資由Bpifrance、SEALSQ與意法半導體（STMicroelectronics）共同領投，歐洲創新委員會（European Innovation Council, EIC）、Blast、ALIAD（Air Liquide Venture Capital）以及既有投資人Innovacom亦參與投資，集結來自產業界、國家級投資機構及深科技領域的重要投資人。現有股東還包括CEA、CNRS、Quantonation與Supernova Invest。長期投資人Bpifrance此次透過Deep Tech 2030基金參與投資，該基金由法國政府France 2030計畫支持。
本次融資將支援Quobly持續投入研發、推動量子系統工業化，並加速全球市場拓展。Quobly致力於將半導體產業成熟的製造與工業化能力導入量子運算領域，並計畫於2026年底前透過雲端平台推出Alloy產品系列中的首款商業量子電腦。
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