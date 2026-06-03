Quobly完成1.15億歐元A輪融資 加速矽基量子電腦商業化進程

英業達（2356）董事長葉力誠3日指出，今年客戶訂單很好，但還有缺料跟產線全球擴張兩挑戰，他認為AI伺服器廠全球擴廠，產線要全線全產能發揮效益還要時間，未來全產線發揮的效益會反映在未來3年，至於今年，他表示全年也有不錯成長，業績有機會季季高，且加強人才留用會是今年重點。

2026-06-03 20:08