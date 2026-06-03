輝達辦桌！黃仁勳：台灣生態系加入CPU旅程 一起踏上PC全新旅程

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於3日晚間在台北流行音樂中心外的戶外表演空間舉行辦桌，設宴犒賞辛勞的員工。他在席間致詞時對員工興奮表示，整個台灣生態系都正在加入其CPU旅程，一起踏上PC的全新旅程。

輝達本周舉行GTC Taipei活動，從發表的新產品、展示區域、黃仁勳各項行程，以及輝達周邊商品，還有輝達概念股的股價上漲等，在台北國際電腦展期間都成為熱門話題，或吸引大量目光。

為了犒賞辛勞的員工，黃仁勳3日晚間在台北流行音樂中心外設置辦桌，約有500名員工與會同歡。黃仁勳在致詞時提到，這是他第一次吃辦桌。這些天以來，媒體幾乎鋪天蓋地報導輝達相關消息，該公司迎來一個非常棒的COMPUTEX。

黃仁勳也指出，輝達蛻變速度很快，為整個生態系創造價值的方式不斷變化。該公司推出了Vera CPU，是一款令人感到驚豔的CPU，而且需求很強。而且在2年前，當輝達要切入乙太網路領域時，眾人因為這塊市場已競爭激烈而不看好會成功，但如今該公司已是全球最大的乙太網路相關供應商。

同時，黃仁勳說，輝達在33年前就從PC產業起家，現在又創造了CPU市場的未來，接下來還會有更多CPU推出，該公司要重新定義並創造PC的未來。

黃仁勳並對員工喊話，輝達的企圖心之大，且領先市場，現在只是開始，接下來在今年下半年還會看到更多。而且整個台灣的生態系都與其並肩同行， 加入其CPU旅程，一起踏上PC的全新旅程，實在太不可思議。最後，他也感謝員工，並請大家在這一晚要盡情吃、喝及跳舞。

黃仁勳這次從5月底訪台，到3日已停留12天，且幾乎每天都行程滿滿，除了本周GTC與電腦展相關行程，上周也會見供應鏈夥伴，並舉辦兆元宴、召開台灣員工大會，另外他也不忘品嘗台灣各種美食。