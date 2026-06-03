Lightmatter以光子互連技術 驅動新世代AI基礎架構

光子超級運算領導者Lightmatter今日宣布加入NVIDIA NVLink Fusion生態系，以加速其在AI基礎設施高效能光學連接技術的部署。透過該合作，Lightmatter將提供與NVIDIA光學與SerDes技術相容的共同封裝光學（CPO）及近封裝光學（NPO）產品。

Lightmatter 創辦人暨執行長Nick Harris表示：「這正是新世代AI基礎架構的樣貌，透過將Passage CPO解決方案與NVIDIA的NVLink Fusion架構整合，我們結合了業界最先進的AI平台與全球領先的互連技術，將能推動多個世代的尖端AI模型發展。」

NVIDIA工程副總裁Ashish Karandikar表示：「AI正逐步融入每一個運算平台，這也意味著資料中心必須進行根本性的重新架構。將Lightmatter的先進光子引擎整合進NVLink Fusion生態系後，我們的合作夥伴與超大規模客戶將擁有更多選擇與彈性，以前所未有的規模打造專業化且節能的AI基礎架構。」

透過加入NVLink Fusion生態系，Lightmatter將藉由其領先業界的光子互連技術藍圖，包括Passage CPO與NPO等，為雙方共同客戶提供最高頻寬與最佳能源效率。