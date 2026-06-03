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信驊集團展出次世代伺服器高度整合及360現場實境遠端管理方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
信驊科技董事長林鴻明。圖／信驊科技提供
信驊科技董事長林鴻明。圖／信驊科技提供

全球遠端伺服器管理晶片領導廠商信驊科技攜手旗下子公司酷博樂共同參展COMPUTEX 2026台北國際電腦展。今年信驊科技以次世代伺服器高度整合方案及資料中心控制安全為核心，首次發表最新整合型平台控制解決方案AST1840輔助管理晶片，並展示全系列導入Caliptra 2.X安全架構的晶片產品。

旗下酷博樂則以「現場實境遠端管理（Reality Remote Management；RRM）」為主軸，全方位展示結合硬體、平台軟體、AI與IoT控制的全面性解決方案，協助企業因應全球缺工、場域分散與高價值場域維運等挑戰，滿足百工百業自動化巡檢與智慧升級需求。

信驊科技於本次展覽首次發表最新整合型平台控制解決方案——AST1840輔助管理晶片搭載嵌入式FPGA（SMC+eFPGA）。該晶片完美融合信驊科技平台管理技術，並與低功耗可程式化解決方案領導廠商萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）策略合作，首度在單一SoC中搭載嵌入式FPGA（eFPGA）。

信驊科技表示，AST1840基於Arm Cortex-M4處理系統與25K LUT的可程式化邏輯整合，讓開發團隊能沿用成熟的Lattice Diamond工具客製化功能，在不增加系統複雜度前提下大幅簡化伺服器設計，為次世代資料中心系統推進更具靈活性與成長導向的控制能力；同時，晶片支援1Gb/s頻寬的LTPI介面與OCP的OBMF-ICP標準通訊協定，以及基於Caliptra 2.X安全信任根的串流開機（Streaming Boot）功能，協助開發團隊即時接軌產業標準，並實現具差異化的系統設計。

此次也同步展出多元的平台管理與安全晶片陣容。其中，AST1040 SMC輔助管理晶片專為現代伺服器量身打造，有效分擔主控晶片的運算負載，擴展並優化周邊控制與監控節點的管理彈性；而AST1080平台信任根晶片（PRoT SoC）則專注於硬體安全性與韌體保護，負責執行核心安全防禦，確保系統在開機前的安全無虞。值得一提的是因應資料中心對資安防護的嚴苛需求，本次展出的全系列產品——包含AST2700第八代遠端伺服器管理晶片、AST1040SMC和AST1840 SMC+eFPGA輔助管理晶片晶片，以及AST1080平台信任根晶片，均已全面導入Caliptra 2.X安全架構（Silicon Root of Trust, SiRoT），具備實體防篡改功能。透過將安全防護直接刻劃於晶片硬體中，為資料中心構築無懈可擊的系統安全屏障。

酷博樂總經理謝承儒。圖／信驊科技提供
酷博樂總經理謝承儒。圖／信驊科技提供

信驊 伺服器 晶片

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