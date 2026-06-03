擷發科AI車載安全系統奪印度車廠Tier 1供應商訂單 布局歐美市場

專注AI軟體設計服務與ASIC設計服務的擷發科技（7796）於COMPUTEX 2026正式發表新世代AI車載安全防護系統，並宣布已獲印度國際一級車廠Tier 1供應商採購訂單，成為公司AI載具系統事業群首波海外落地成果。未來除將持續拓展亞洲市場外，也將進一步進軍歐美後裝車載市場主流通路，加速全球車載AI布局。

擷發科董事長楊健盟表示：「在邊緣AI運算與軟體定義汽車(SDV)蓬勃發展的今日，車用防護的終極目標不應只是火力展示般的算力堆疊，而是如何將強大且極致的安全防護，以最高可靠度落實到每一輛車上。我們選擇與深耕車用領域多年的硬體廠商，正是搭配與運用其成熟的車規生態系，結合擷發科技優異的軟硬體整合能力，使提供的產品與服務無畏天候與場域環境挑戰，為全球車廠及商用車隊提供具備高度經濟效益、且能即刻普及的新世代AI車載安全防護系統解決方案。」

基於完整的軟硬體整合能力，擷發科智慧影像辨識技術可整合多元感測器與車載設備，提供涵蓋ADAS(先進駕駛輔助系統)、DMS(駕駛人輔助系統)及OMS(座艙監控系統)提供超越業界的全面主動安全防護。針對不同應用情境，擷發科技同步推出三大車載解決方案：AI行車紀錄器：整合ADAS及RCW(後方碰撞預警)功能，提供即時安全警示及高畫質影像記錄，最高支援256GB外接記憶卡。

其次是AI電子後照鏡：具備ADAS與RCW防護，結合智慧辨識與大尺寸觸控螢幕，搭載9.35吋觸控螢幕及140°廣角鏡頭，最高可支援512GB記憶卡，提升駕駛視野與行車安全。

第三是車隊管理行車紀錄器：支援4G網路連線與AHD介面鏡頭擴充，兼具ADAS及DMS功能。除了本機外，更支援額外鏡頭輸入，適用於物流車隊、客運及大型商用車的客流系統。

擷發科表示，實際的防護應用上，系統可提供前後碰撞警示（FCW／RCW）、車道偏移警示（LDW）、盲區偵測（BSD）、車道變換輔助（LCA）、交通號誌與速限辨識，以及Stop & Go前車駛離提醒等功能。高度智慧化的DMS系統能敏銳捕捉駕駛閉眼、分神、抽菸及使用手機等行為，並獨家配備「阻隔紅外線太陽眼鏡偵測」與「鏡頭遮蔽警示」等防弊機制。此外，系統結合駕駛考勤管理與身分識別比對，能強力防止非授權時段的違規用車，為商用車隊奠定最堅實的安全管理基礎。