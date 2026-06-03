COMPUTEX／不只看電子五哥！黃仁勳全家總動員訪IPC三大廠

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）到處走透透、忙翻天，拜訪台灣電子五哥等巨頭。其實，黃仁勳今年是全家總動員，包含妻子洛麗（Lori Mills）、女兒黃敏珊（Madison Huang）四處出擊、拜訪廠商，3日黃家就陸續參訪工業電腦（IPC）廠研華（2395）、樺漢（6414）及凌華（6166）。

黃仁勳於3日下午抵達研華攤位，由董事長劉克振親自接待。研華與輝達有長久交情，先前研華舉辦家庭日，黃仁勳還特別到場開球。

劉克振指出，黃仁勳主要是表達對研華的支持，且也有談及AI工廠相關議題，顯示雙方持續朝AI代理應用方向深化合作。

研華深化邊緣布局AI 走入產業現場

劉克振表示，AI的下一階段關鍵，不只是算力與模型的突破，而是能否真正進入產業現場，成為推動企業升級的新基礎建設。研華深耕邊緣運算並站在AI應用落地的最前線，將持續以Edge AI、AI Agent與WISE解決方案，串聯全球夥伴生態系，加速AI從雲端走向邊緣、從數位世界進入實體場域。

研華今年COMPUTEX 2026以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為主題，聚焦邊緣AI 、AI Agent與Physical AI發展趨勢，展示AI從數位世界邁向實體場域的最新成果。

研華現場以四大展區擘劃邊緣AI最新布局，涵蓋邊緣AI軟體與機器人平台、工業自動化與智慧系統，以及智慧醫療與城市服務，完整呈現研華從運算平台、生態系合作到產業應用的整體布局。

樺漢強攻終端運算 降低雲端成本

除了黃仁勳拜訪研華外，黃家「親友團」也出擊。黃仁勳夫人洛麗、輝達實體AI平台產品與技術行銷資深總監黃敏珊、以及輝達機器人與邊緣AI副總裁Deepu Talla並走訪樺漢COMPUTEX攤位，與樺漢董事長朱復銓、總經理蔡能吉、以及超恩總經理游鈴曉針對EAC-7000產品特色交換意見。

此外，黃仁勳在樺漢全資子公司超恩搭載NVIDIA Jetson Thor與Nemotron代理式AI模型的高效能邊緣AI系統EAC-7000上留下親筆簽名。

樺漢指出，EAC-7000無須聯網即可即時處理16路影像並給出決策建議，搭配NVIDIA為代理AI（Agentic AI）設計的開放模型Nemotron，可以同時處理影像、聲音和文字，並將資料分析保留在終端，不僅能保障隱私與維持即時反應，更能大幅減少雲端AI的工作量，降低使用AI token成本。

樺漢表示，結合視覺語言模型（VLM）之後，將原始影像轉化為具體的決策，體現了從傳統軟體轉向具備自主思考能力之代理人的技術革新，是Physical AI的最佳落地範例。

凌華聚焦自主行動 邊緣方案擴大落地

在凌華方面，黃仁勳夫人洛麗及黃敏珊再次出動，偕同輝達機器人與邊緣AI副總裁Deepu Talla於3日參訪凌華於COMPUTEX 2026攤位。

凌華於COMPUTEX 2026展中，以 「Leading Edge AI Computing」 作為核心展出定位，聚焦Physical AI與Edge AI Agent，攜手生態系夥伴展示七大邊緣AI應用方案。展現AI如何從模型推論走向真實場域中的感知、決策、控制與自主行動，協助製造、醫療、零售、人形機器人與無人載具等產業加速導入邊緣AI應用。

輝達執行長黃仁勳（圖中）逛研華COMPUTEX攤位。記者吳凱中／攝影