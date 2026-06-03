鼓勵增產報國！桃園科技廠發0到6歲每年6萬育兒金 一路助學到23歲

少子化挑戰嚴峻，賴清德總統喊出將提供0到18歲成長津貼。然而在企業端，早有幸福企業「超前部署」，桃園的車用半導體大廠「朋程科技」發放員工每胎最少5萬元生育金，孩子0到6歲每年再給6萬元育兒金、6到23歲每年2萬元助學金，「從小養到大」補助72萬元，全由公司創辦人暨榮譽董事長盧明光自掏腰包，也帶動企業生育率。

朋程科技表示，2010起先推出「朋程寶寶」生育補助，每胎發放2萬元，且「溯及既往」，回溯公司成立1998年起出生的「朋程寶寶」也能領。2019年，朋程科技升級育兒福利，盧明光再以個人名義發放「育兒助學金」，從出生一直到23歲每年領1萬元。

到了2022年，公司認為1年1萬元不足以減輕育兒負擔，又加碼針對6歲以下幼兒，每月發放5000元育兒津貼，相當於每年6萬元，且屬於薪資之外的額外補助；6歲到23歲求學階段寒、暑假期間各發1萬元助學金，每年共2萬元，希望實質減輕家庭負擔。

朋程科技管理部副處長陳昭惠說，這些育兒福利都由創辦人盧明光自掏腰包，希望藉此拋磚引玉，帶動更多企業投入友善育兒政策。優渥的育兒福利成功帶動公司生育率，但盧創辦人始終認為「感覺發不夠，要發更多出去」，希望員工持續增產報國。

除了育兒助學金，朋程科技也設立「朋程寶寶大禮金」制度，2024年提升補助標準，第一胎補助5萬元、第二胎10萬元、第三胎15萬元、第四胎20萬元，「生越多、領越多」。去年公司迎來10名朋程寶寶，1年就發出80萬元生育禮金，累計發放780萬元。

公司統計申請補助的員工中，52.2%育有兩胎，4.7%育有三胎，也有員工育有四胎。有員工分享，自己從單身進入公司迄今20多年，如今已育有兩名孩子，深刻感受到公司與董事長對員工家庭的照顧，「尤其董事長自掏腰包補貼學費，真的很感動。」

朋程科技指出，「朋程寶寶」累計達311名，另據2025年統計，台灣總生育率為0.87，朋程員工生育率達1.19，約全國平均的1.37倍，顯示公司家庭支持政策對提升員工生育意願具正向影響，去年育嬰留停申請率為15%，男女員工都有，回任率100%。

桃園市勞動局指出，市府鼓勵企業提供優於法令的育兒福利措施，除了朋程科技發放優渥生育金、育兒金等，還有凌華科技也是代表性企業，提供彈性工時、生育補助、子女教育獎學金，還有5日全薪病假、好孕禮包等孕期照顧，展現對員工福祉的重視。