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COMPUTEX／資策會攜手東擎科技 全臺首款AI合規驗證設備亮相

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會AI院攜手東擎科技共同打造臺灣首款「AI合規驗證設備」，圖為東擎科技董事長李俊瑩（左3）、資策會AI院主任洪淑秋（左4）及研發團隊合影。資策會提供
資策會AI院攜手東擎科技共同打造臺灣首款「AI合規驗證設備」，圖為東擎科技董事長李俊瑩（左3）、資策會AI院主任洪淑秋（左4）及研發團隊合影。資策會提供

財團法人資訊工業策進會人工智慧研究院（資策會AI院）攜手東擎科技（ASRock Industrial）（7710），共同打造臺灣首款「AI合規驗證設備」，能協助企業在邊緣端完成AI治理與合規驗證，打造安全、可信賴且可落地的邊緣AI應用環境。該項技術於2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）展出至6月5日。

生成式AI加速從雲端走向邊緣裝置，企業在導入AI應用時，除了追求即時運算與效率J外，也面臨法規遵循、資安風險與資料隱私等挑戰。

由資策會攜手東擎科技共同研發的「AI合規驗證設備」以AI BOX-A395迷你AI工作站為核心，搭載資策會AI院研發的ASTRA法規即程式（Regulatory-as-Code）引擎，可在不需上雲的情況下，於裝置端全自動化執行AI與大型語言模型（LLM）之合規驗證。

該設備具備開機即評估、部署即合規的獨特優勢，同時也全面符合歐盟AI法案（EU AI Act）、OWASP LLM Top 10及美國NIST AI風險管理框架（AI RMF）等國際規範；該技術特別適用於醫療、金融及精密製造等高度重視資安與法規遵循的產業場域。

資策會AI院院長戴偉峻指出，生成式AI的快速發展為工業物聯網注入了前所未有的智慧轉型動能，然而隨之而來的法規遵循與資安風險，亦是臺灣產業接軌全球供應鏈時必須正視的挑戰。資策會AI院長期投入可信賴AI、AI安全與合規技術研發。

戴偉峻說明，本次與東擎科技合作，將資策會ASTRA法規即程式引擎導入高效能邊緣運算設備，實現AI治理驗證在裝置端自動化執行，不僅協助臺灣硬體廠商強化軟硬整合能量，也有助於產業接軌國際AI治理與資安規範。

資策會指出，COMPUTEX 2026展會現場也同步展示智慧工廠情境應用，包括透過本地端大型語言模型進行語音維修決策輔助，以及AI BOX-A395迷你AI工作站自動執行AI治理驗證，並在面對網路攻擊時進行即時防禦與阻斷，呈現邊緣AI在智慧製造、工業物聯網與資安防護上的落地應用潛力。

資策會表示，未來將持續推動可信賴AI技術與產業應用落地，協助臺灣企業在AI導入過程中兼顧創新、資安與合規需求，進一步強化臺灣在全球AI應用與邊緣運算生態系中的關鍵角色。

由資策會攜手東擎科技共同研發的「AI合規驗證設備」以AI BOX-A395迷你AI工作站為核心，搭載資策會AI ASTRA法規即程式引擎，具備開機即評估、部署即合規的獨特優勢，於2026年台北國際電腦展展示期間備受關注。資策會提供
由資策會攜手東擎科技共同研發的「AI合規驗證設備」以AI BOX-A395迷你AI工作站為核心，搭載資策會AI ASTRA法規即程式引擎，具備開機即評估、部署即合規的獨特優勢，於2026年台北國際電腦展展示期間備受關注。資策會提供

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