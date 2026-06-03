快訊

AI教父也愛台味！黃仁勳於北流外設辦桌犒賞員工 父母女兒同行現身

雙馬尾太幼齒？穿死庫水挨轟「喜歡她有病」 143公分AV女優反擊了

要變天了！明起南部雷陣雨這日擴全台 下周一起防豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

勤誠手握六大CSP客戶 執行長陳亞男：5月動能起飛、下半年續創佳績

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
勤誠執行長陳亞男及董事長陳美琪。記者籃珮禎／攝影
勤誠執行長陳亞男及董事長陳美琪。記者籃珮禎／攝影

AI伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）執行長陳亞男3日於台北國際電腦展（COMPUTEX）受訪透露，公司目前手握源源不絕的新專案訂單，在全球八大雲端服務供應商（CSP）中已順利斬獲六大客戶。隨5月起新舊產品交替期結束、營運動能起飛，下半年在大型美系客戶ASIC大單放量帶動下，整體業績有望續創佳績。

談到近期營收波動，陳亞男坦言，4月營收放緩主因是受到新舊產品迭代的過渡期影響，舊專案出貨減速但新專案仍在驗證，因而產生短暫的季度轉換斷層。不過，隨著新專案於5月順利銜接，且下半年將迎來大型CSP客戶的ASIC新產品大舉放量，產線動能已邁入起飛期，營運將維持逐季向上的樂觀基調。

面對地緣政治風險與客戶對在地製造的需求，勤誠正加速擴展全球產能版圖。在國內方面，公司規劃台中擴產，建構全自動化的機櫃大聯盟超級工廠，並成立先進焊接技術實驗室，透過整合外部製程將核心技術收回自製，藉此提高接單競爭力。

海外布局方面，除了中國大陸新增的機櫃產線預計於6月落成外，陳亞男表示，目前擴建中的美國達拉斯廠與馬來西亞新山廠，未來都將有高達七成產能專門支援機櫃生產，內部甚至已著手計劃增設越南新廠。

陳亞男指出，當前資料中心客戶的需求已逐步從單一機箱轉向複雜的機櫃層級（Rack Level）。勤誠在傳統伺服器機箱市場已奠定領先地位，近年進一步將核心技術延伸至機櫃領域，目前除了標準IT機櫃外，更成功跨入技術門檻極高的Switch機櫃以及CDU液冷水冷機櫃，相關新品均已順利完成打樣，未來將全力搶攻全球市占，以機櫃業務做到世界第一為長期目標。

勤誠指出，公司接單的核心優勢在於協同開發實力。在研發初期即發揮機構know-how協助客戶優化系統設計，並透過完備的DFX（面向產品生命周期設計）知識庫，將過去複雜機櫃所需的溝通時程縮短一半，顯著提升導入效率。這種與客戶高度綁定的商業模式，成為拉高客戶黏著度、跨越同業競爭的關鍵武器。

此外，作為輝達（NVIDIA）緊密的供應鏈夥伴，勤誠在本次展會中也首度對外公開支援下一代架構的1U MGX Vera Rubin伺服器機殼方案，並同步展出1U至6U全系列AI機殼新品，全面展現其結合高密度散熱與電源配置的系統整合實力。

營收 勤誠 COMPUTEX

延伸閱讀

COMPUTEX／神雲秀鑽石散熱伺服器等五大亮點 強調今年成長毫無懸念

英業達今年逐季成長可期！葉力誠：朝機櫃出貨布局 擴廠效益3年展現

奇鋐訂單塞爆 董座：下半年大爆發 後市毫無懸念…訂單直達2029年

光寶：2026年下半年會很忙

相關新聞

AI教父也愛台味！黃仁勳於北流外設辦桌犒賞員工 父母女兒同行現身

輝達於本周舉行GTC Taipei活動，執行長黃仁勳3日晚間在台北流行音樂中心外舉行辦桌，設宴犒賞辛勞的員工。

COMPUTEX／黃仁勳逛展累了…與技嘉共同總經理李宜泰席地而坐 喝台啤暢談AI

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳3日下午持續展開台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）供應鏈廠商的參觀行程，所到之處宛如大型追星現場，展館還是被擠得水洩不通，黃仁勳到技嘉（2376）攤位參觀，並與技嘉共同總經理李宜泰席地而坐約10分鐘，一邊暢談AI，一邊喝起經典玻璃瓶裝台灣啤酒，擁有超人般體力的黃仁勳，也必須休息小酌一番。

工業富聯率先報佳音 輝達Vera Rubin逐步交貨、明年審慎樂觀

鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟今天表示，輝達（NVIDIA）Vera Rubin架構產品已經量產，可逐步交貨，對於2027...

AI訂單火熱！南電、精測5月營收雙雙報喜 供應鏈全面升溫

IC載板大廠南電今天下午公布5月自結合併營收新台幣44.4億元，微幅月減0.24%，較2025年同期成長35.82%，創...

勤誠手握六大CSP客戶 執行長陳亞男：5月動能起飛、下半年續創佳績

AI伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）執行長陳亞男3日於台北國際電腦展（COMPUTEX）受訪透露，公司目前手握源源不絕的新專案訂單，在全球八大雲端服務供應商（CSP）中已順利斬獲六大客戶。隨5月起新舊產品交替期結束、營運動能起飛，下半年在大型美系客戶ASIC大單放量帶動下，整體業績有望續創佳績。

COMPUTEX／記憶體超級周期來了！凌航擴大DDR5與AI儲存布局

記憶體模組廠凌航（3135）於COMPUTEX 2026強勢發表AI記憶體全系列陣容，涵蓋DDR5伺服器記憶體、PCIe Gen5企業級SSD、新一代CUDIMM與CAMM2，全面迎戰超級周期帶來的爆炸性高算力需求。此外，凌航更首度公開兩大跨領域整合新產品「智慧醫療AI NAS」及「整合式綠能不斷電系統」，展現由核心儲存邁向「軟硬體整合」的強勁轉型動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。