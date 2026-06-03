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COMPUTEX／記憶體超級周期來了！凌航擴大DDR5與AI儲存布局

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
左至右為凌航董事長曾珍、執行副總曾萬全。照片／公司提供。
左至右為凌航董事長曾珍、執行副總曾萬全。照片／公司提供。

記憶體模組廠凌航（3135）於COMPUTEX 2026強勢發表AI記憶體全系列陣容，涵蓋DDR5伺服器記憶體、PCIe Gen5企業級SSD、新一代CUDIMM與CAMM2，全面迎戰超級周期帶來的爆炸性高算力需求。此外，凌航更首度公開兩大跨領域整合新產品「智慧醫療AI NAS」及「整合式綠能不斷電系統」，展現由核心儲存邁向「軟硬體整合」的強勁轉型動能。

凌航指出，AI伺服器對DRAM的需求量較傳統伺服器高出8倍，對NAND Flash的需求更達3至5倍，再加上三大原廠包括Samsung、SK Hynix、Micron等，大規模將產能轉向高頻寬記憶體（HBM），此一產能轉換具不可逆性，嚴重排擠DDR4、DDR5及工控記憶體的標準型供給，以及CSP雲端業者以長期合約大量鎖定關鍵配額，DDR5供給預估持續吃緊至2027年，記憶體產業已正式確立進入「超級周期」格局。

面對記憶體超級周期帶來的龐大採購需求，凌航規劃在今年透過多元管道籌措營運資金，管道包含擴大銀行融資、自貸及已公告的30億元聯貸案，未來亦不排除透過資本市場籌資，用以鎖定上游原廠關鍵供貨配額，強化凌航的供應鏈競爭優勢。

在庫存管理方面，凌航將存貨周轉天數控制在3至4個月，確保在供給吃緊的市場環境中穩定交貨，兼顧流動性與成長動能。

凌航強調，公司在2025年時，產品結構DDR4與DDR5各占約50%，2026年起DDR5比重已提升至60%，未來將持續擴大，法人看好凌航受益於工控、AI伺服器、車載及邊緣運算接單與出貨逐步符合預期，加上ASP持穩向上，對該公司2026的全年營收年增率抱持樂觀態勢。

Samsung

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