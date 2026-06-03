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創見第2季前兩月營收已超越歷史單季營收
記憶體品牌暨模組大廠創見 (2451) 今日公布5月合併營收62.98 億元，加上4月的74.5億元已達 137.5億元，一舉超越了今年第1季一整季的營收總額136.3億元，寫下單季新高可期，反應創見全球供應鏈布局成效顯現與高階產品需求強勁。
創見表示，面對當前全球市場需求強勁、供應鏈格局緊湊的挑戰，創見資訊憑藉長期穩固的全球通路佈局與高度靈活的產能配置，全力支援全球客戶對高階儲存裝置與工業級DRAM記憶體模組等核心產品的龐大需求。
適逢COMPUTEX 2026台北國際電腦展盛大舉行，創見正透過此國際舞台與全球買家展開深度交流，期盼進一步深化全球布局，與合作夥伴攜手共創長遠價值。
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