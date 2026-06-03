COMPUTEX／擷發科AI車載安全系統亮相 奪印度Tier 1供應商訂單

AI軟體設計與ASIC設計服務廠擷發科（7796）3日於COMPUTEX 2026正式發表新世代AI車載安全防護系統，並已取得印度車廠Tier 1供應商採購訂單，成為公司AI載具系統事業群首波海外落地成果，後續也將布局亞洲與歐美後裝車載市場。

擷發科指出，隨著智慧交通、先進駕駛輔助系統（ADAS）與車隊管理需求升溫，車載AI應用正從高階乘用車，擴展至商用車、物流車隊與公共運輸市場。公司此次推出的新系統，鎖定車規環境下長時間運作穩定、低功耗與高可靠度需求，採用德州儀器（TI）TDA4車規級系統單晶片，可於低功耗條件下同步處理最高八路影像輸入與多元感測器資訊，降低散熱需求。

擷發科董事長楊健盟表示，車用防護不應只是算力堆疊，而是要把安全防護以高可靠度落實到每一輛車上；擷發將結合軟硬體整合能力與車規生態系，為全球車廠及商用車隊提供具經濟效益、可快速普及的AI車載安全解決方案。

擷發科此次同步推出AI行車記錄器、AI電子後照鏡與車隊管理行車記錄器三大方案，可支援前後碰撞警示、車道偏移警示、盲區偵測、交通號誌與速限辨識等功能，並整合駕駛行為偵測系統（DMS），偵測閉眼、分神、抽菸及使用手機等行為，協助商用車隊強化安全管理與營運效率。

公司表示，將持續以邊緣AI運算技術，攜手策略合作夥伴與全球通路，推動智慧交通與行車安全應用升級。