英業達今年逐季成長可期！葉力誠：朝機櫃出貨布局 擴廠效益3年展現

英業達（2356）董事長葉力誠3日指出，今年客戶訂單很好，但還有缺料跟產線全球擴張兩挑戰，他認為AI伺服器廠全球擴廠，產線要全線全產能發揮效益還要時間，未來全產線發揮的效益會反映在未來3年，至於今年，他表示全年也有不錯成長，業績有機會季季高，且加強人才留用會是今年重點。

葉力誠3日在COMPUTEX親自接待輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳太太Lori Mills Huang及女兒黃敏珊（Madison Huang）造訪COMPUTEX攤位，雙方就智慧製造交換意見，輝達也致贈「黃仁勳簽名龍蝦襯衫」留念。

黃敏珊現職輝達實體AI平台產品與技術行銷資深總監，葉力誠表示，她專注軟體，輝達許多軟體與英業達的機器人跟工廠自動化部分有合作，未來也會有更深度合作。

訂單滿載 擴產效益逐步顯現

今年英業達首季營收衝歷史新高，但葉力誠坦言，缺料問題還會持續一陣子，不管是記憶體或CPU，現在缺得蠻嚴重，不同客戶缺的不同，還要花現金買料，這樣的狀況預估還會持續一段時間，另外，所有AI伺服器業者都在投資擴廠或產線擴充，他認為到發揮產線效率也要時間。

不過，他也坦言英業達目前接獲客戶給的訂單很不錯，訂單滿滿，看好今年整年度AI伺服器都會有相當的成長，目前看起來有機會逐季成長。

今年傳出英業達在大型雲端客戶（CSP）的ASIC訂單上有斬獲，葉力誠表示，只要研發資源夠，客戶的訂單都不會放過。

機櫃出貨比重提高 一條龍研發成關鍵

過去英業達以L6主機板出貨比例最高，談到2025年起L10～L11機櫃出貨比例快速成長，他解釋，客戶到最後都會需要一條龍服務，所以英業達一定會走向機櫃模式出貨，現在產線擴充也會以機櫃型態為主，他也要求研發從PCB板設計開始，到整體機櫃系統架構都要掌握，他表示不管客戶要不要，英業達本身都要建立一條龍研發能量。

許多同業到美國擴廠面臨電力吃緊考驗，葉力誠表示目前英業達美國廠反倒還好，可能是因為去得早，且美國廠座落位置就在墨西哥廠對面，兩座工廠靠近的關係，方便相互支援。

全球據點同步擴張 留才招募雙管齊下

葉力誠表示，英業達今年全球各地都擴廠，且擴廠時間點不同，從今年底一路擴建到2027年下半都有廠在擴，比方墨西哥跟泰國現在都在興建中，桃園廠旁也有新廠也在擴產線，預計今年底完工投產，累積出的成績會在明後年甚至大後年展現，英業達會積極滿足客戶需求，當然也希望付出有收穫，朝多贏方向發展。

隨輝達宣布總部落腳北士科，宣布未來員工要從1,500人增至4,000人，相關宣言都讓科技大廠高度戒備，而英業達總部也在士林，是否擔心衝擊？對此葉力誠指出，科技業應該都會擔心，今年英業達也會在員工方面下功夫，今年起開始實施員工持股信託制度，員工若1%薪資認購公司股票，則公司相對提撥1%補助，就是留才政策之一。

他表示，除對員工好，也要求員工精進，會對標跟業界狀況，除了要把人才留在公司，還要從外面找更多人才進來。

他透露海外製造據點人才方面，將仰仗各地人資系統的強化，讓各據點更能快速適應當地文化，並積極跟當地學校建教合作，招募需要的人才，並做好大量員工教育訓練。

輝達執行長黃仁勳太太Lori Mills Huang及女兒黃敏珊（Madison Huang）造訪英業達看機器人自動化成果。王郁倫攝影

英業達今年首季業績衝2003.11億元歷史新高，圖為英業達員工在Computex合影。王郁倫攝影