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法務部攜手KPMG推法務AI大模型 建立新里程碑

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

法務部3日宣布啟動台灣首項「法務專屬大型語言模型計畫」，導入主權AI技術，並規劃成立資料治理與倫理委員會及第三方驗證機制，確保AI應用符合民主法治、資安及社會信任要求。KPMG表示，此計畫不僅是台灣司法科技的重要里程碑，也可作為公部門導入AI治理與監管機制的示範案例。

因應人工智慧（AI）快速發展及政府推動「主權AI」、「智慧科技島」政策，法務部攜手KPMG安侯建業及人工智慧科技基金會（AIF）舉辦「打造可信任的法務主權AI：法務專屬大型語言模型啟動記者會暨論壇」，正式啟動台灣首項法務專屬大型語言模型計畫。

KPMG安侯建業顧問部營運長賴偉晏表示，推動主權AI不只是投入技術與算力，更涉及人才培育與制度改革，此次專案如同為政府導入一名具備高度專業能力的「數位員工」，必須同步建立權責機制、治理架構及知識傳承制度，才能讓AI能力真正落地並發揮長期效益。

他進一步指出，隨著AI從生成式應用逐步發展至具備任務理解與決策支援能力的Agentic AI（代理式人工智慧）階段，公部門應及早建立完善治理與協作機制，確保AI在可監理、可控管及符合法規的框架下運作，以提升跨部門協作效率、決策品質及政府整體數位韌性。

法務部表示，法務專屬大型語言模型計畫採「底層資源共享、應用服務分流」三層架構設計，涵蓋運算基礎設施、模型核心及應用服務層，並將透過資料治理與倫理委員會及第三方驗證機制，強化AI系統的治理與可信度。

賴偉晏認為，透過公私協力推動可信任AI發展，不僅有助於加速司法科技創新，也可為未來公部門導入AI建立具治理、監管及永續發展能力的參考模式。

人工智慧 法務部

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