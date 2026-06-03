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甲骨文雲端基礎架構加入Arm AGI CPU生態系

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm執行長Rene Haas在COMPUTEX 2026主題演講，宣布甲骨文雲端基礎架構（OCI）加入Arm生態系。圖／本報資料照片
Arm執行長Rene Haas在COMPUTEX 2026主題演講，宣布甲骨文雲端基礎架構（OCI）加入Arm生態系。圖／本報資料照片

全球矽智財大廠Arm（安謀）在3月重磅宣布推出首顆自研晶片Arm AGI CPU後，今年COMPUTEX上，Arm也宣布了甲骨文雲端基礎架構（Oracle Cloud Infrastructure，OCI）加入Arm AGI CPU生態系。這也是Arm AGI CPU獲得Cerebras、Cloudflare、F5、MetaOpenAI、Positron、Rebellions、SAP、SK Telecom與Verda等客戶支持後，進一步獲大生態系。

OCI執行副總裁Mahesh Thiagarajan表示：「OCI見證了採用Arm架構基礎設施在支援大規模雲端原生工作負載的強勁發展態勢，其中包括Uber等客戶；我們也很期待探索Arm AGI CPU如何將這些效益延伸至次世代代理式AI系統。透過結合高效能Arm運算與OCI可擴展的雲端基礎設施，我們相信Arm AGI CPU有潛力協助客戶大規模部署更高效率且協調一致的AI環境。」

Arm表示，Arm AGI CPU專為代理式AI時代打造；相較於傳統x86 CPU部署，每機櫃可提供超過2倍的效能，協助雲端服務供應商與AI基礎設施營運商在符合功耗與散熱限制的前提下，大幅提升運算密度。

Arm在今年3月曾預估每部署1GW的AI基礎設施容量，Arm AGI CPU可協助營運商節省高達100億美元的資本支出。如今隨著代理式AI採用速度加快，Arm認為其經濟效益可能更加可觀。

今年的COMPUTEX展期，Supermicro也展出採用Arm AGI CPU的全新平台，涵蓋氣冷與液冷機櫃規模部署，同時，ASRock Rack、Lenovo及其他生態系夥伴也加入採用AGI CPU的系統陣容。

Arm OpenAI Meta

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