AI需求暴增 集邦科技：今年EML、CW-DFB LD總體月產能衝五千萬顆

集邦科技（ TrendForce ）最新研究指出，隨著AI資料中心規模擴張與算力軍備競賽，傳輸速率提升至1.6Tbps 以上，輝達（NVIDIA）、Google、Meta等廠商為確保供貨無虞，戰略性綁定EML、CW-DFB LD晶片供應商的產能，帶動供應商積極擴產因應客戶需求，進一步推升2026年EML與CW-DFB LD總計產能成長兩倍以上，達到5,070萬顆。

當中，前三大廠商依序為Broadcom、Lumentum、Sumitomo Electric，合計市占率達55％。

集邦科技表示，電吸收調變雷射（EML）透過將雷射光源與電吸收調變器（EAM）整合在同一顆晶片上的高效能光通訊元件，因為雷射本身恆亮，所以具備極低雜訊干擾與極窄光譜的特性，是目前大於等於800 Gbps資料傳輸及2公里以上中長距傳輸的理想解決方案。

由於技術門檻較高，前三大供應商Lumentum、Broadcom、Mitsubishi Electric合計市占率高達72％。其中，Lumentum不僅積極擴產100／200 Gbps EML，更成功於OFC 2026展示 400 Gbps/Lane EML以因應3.2 Tbps市場需求。

此外，NVIDIA主導的EML解決方案以維持訊號穩定度與高效能為目標，其他雲端服務供應商也積極開發CW-DFB LD用於全光交換（OCS）與矽光子 （SiPh CPO）解決方案。

Broadcom與Sumitomo Electric 在 CW-DFB LD產能上並列第一，其次為Coherent與LandMark／LuxNet，占整體產能共計達到74％。其中，Coherent加速推進6吋InP晶圓的生產，以支援大規模量產，同時也在開發用於矽光子可插拔光收發器和共封裝光學的400mW CW-DFB LD。