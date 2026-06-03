快訊

AI教父也愛台味！黃仁勳於北流外設辦桌犒賞員工 父母女兒同行現身

雙馬尾太幼齒？穿死庫水挨轟「喜歡她有病」 143公分AV女優反擊了

要變天了！明起南部雷陣雨這日擴全台 下周一起防豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

AI教父也愛台味！黃仁勳於北流外設辦桌犒賞員工 父母女兒同行現身

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳晚上在台北流行音樂中心外舉行辦桌，設宴犒賞辛勞的員工。記者胡經周／攝影
輝達執行長黃仁勳晚上在台北流行音樂中心外舉行辦桌，設宴犒賞辛勞的員工。記者胡經周／攝影

輝達於本周舉行GTC Taipei活動，執行長黃仁勳3日晚間在台北流行音樂中心外舉行辦桌，設宴犒賞辛勞的員工。

黃仁勳於晚間7點出頭抵達現場，同行的還有其父母、女兒等。他在受訪時對於舉行辦桌表達很開心，他還不曾吃過辦桌。

【中央社/台北3日電】

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚舉辦台式「辦桌」流水席犒賞員工，他現場致詞時感謝台灣供應鏈力挺，高喊「整個台灣生態系都與我們站在一起」，並大讚新產品線表現，現場氣氛熱烈、歡呼聲不斷。

黃仁勳一登場就展現親和力，笑稱自己現在每天24小時都上電視，「每個頻道都是，我連自己都躲不開，現在一點隱私都沒有了」，逗得全場大笑。

接著黃仁勳感性表示，這是他第一次舉辦台式辦桌，也是他父母的第一次體驗。面對台北國際電腦展（COMPUTEX）期間各界關注，他特別感謝團隊與合作夥伴的全力支持，並開玩笑問工作人員是誰挑選今晚菜單，「如果菜不好吃，那是誰的錯？」

談到輝達的業務進展，黃仁勳信心十足指出，今年COMPUTEX迎來了非常棒的成果，除了外界熟悉的繪圖處理器（GPU）和人工智慧（AI）等核心業務，輝達更推出2條全新產品線，包括Vera中央處理器（CPU），將為市場帶來極大驚喜。

黃仁勳也提到輝達在乙太網路（Ethernet）市場的逆襲。他回憶，2年前輝達宣布進軍乙太網路時，外界普遍認為這個市場競爭太激烈，輝達絕不可能成功；「而現在，我們已經是全球最大的乙太網路供應商」，輝達今年的出貨量將超越其他所有競爭對手的總和。

此外，33年前從個人電腦（PC）產業起家的輝達，如今正高調重返戰場。黃仁勳強調，輝達的目標不是打造一台普通的PC，而是要重新發明並「創造PC的未來」，透過個人AI助理的深度連結，讓未來的PC成為形影不離的個人特助。

致詞尾聲，黃仁勳將焦點拉回他最重視的台灣夥伴並高喊，「整個台灣的生態系都與我們站在一起」 ；不只是AI超級電腦，整個台灣供應鏈正全力加入輝達的CPU與PC全新旅程。

黃仁勳連續喊出3次「整個台灣生態系」，展現對台灣科技實力的依賴與重視，並大讚這股凝聚力「真的太不可思議了」。

「今晚我們要盡情吃喝，還有跳舞」，黃仁勳最後向台灣員工熱情表示「我愛你們」，並高呼「大家開動吧」，為這場充滿台味與高科技願景的辦桌晚宴揭開序幕。

輝達執行長黃仁勳在台北流行音樂中心外辦桌，設宴犒賞辛勞的員工。記者胡經周／攝影
輝達執行長黃仁勳在台北流行音樂中心外辦桌，設宴犒賞辛勞的員工。記者胡經周／攝影

輝達 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳夜衝饒河夜市！付千元吃烤玉米、親民抱貓 網嗨喊：太幸福了

演講秀「美食供應鏈」！黃仁勳愛店全上榜 網敲碗：小美紅豆粉粿呢？

黃仁勳GTC Taipei演講點名5間愛店 豬腳到夜市水果登上AI供應鏈背板

黃仁勳紅到像披頭四！492萬粉絲科技播客陪逛夜市驚呼太震撼

相關新聞

AI教父也愛台味！黃仁勳於北流外設辦桌犒賞員工 父母女兒同行現身

輝達於本周舉行GTC Taipei活動，執行長黃仁勳3日晚間在台北流行音樂中心外舉行辦桌，設宴犒賞辛勞的員工。

COMPUTEX／黃仁勳逛展累了…與技嘉共同總經理李宜泰席地而坐 喝台啤暢談AI

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳3日下午持續展開台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）供應鏈廠商的參觀行程，所到之處宛如大型追星現場，展館還是被擠得水洩不通，黃仁勳到技嘉（2376）攤位參觀，並與技嘉共同總經理李宜泰席地而坐約10分鐘，一邊暢談AI，一邊喝起經典玻璃瓶裝台灣啤酒，擁有超人般體力的黃仁勳，也必須休息小酌一番。

工業富聯率先報佳音 輝達Vera Rubin逐步交貨、明年審慎樂觀

鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟今天表示，輝達（NVIDIA）Vera Rubin架構產品已經量產，可逐步交貨，對於2027...

AI訂單火熱！南電、精測5月營收雙雙報喜 供應鏈全面升溫

IC載板大廠南電今天下午公布5月自結合併營收新台幣44.4億元，微幅月減0.24%，較2025年同期成長35.82%，創...

COMPUTEX／資策會攜手東擎科技 全臺首款 AI 合規驗證設備亮相

財團法人資訊工業策進會人工智慧研究院（資策會AI院）攜手東擎科技（ASRock Industrial）（7710），共同打造臺灣首款「AI合規驗證設備」，能協助企業在邊緣端完成AI治理與合規驗證，打造安全、可信賴且可落地的邊緣AI應用環境。該項技術於2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）展出至6月5日。

勤誠手握六大CSP客戶 執行長陳亞男：5月動能起飛、下半年續創佳績

AI伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）執行長陳亞男3日於台北國際電腦展（COMPUTEX）受訪透露，公司目前手握源源不絕的新專案訂單，在全球八大雲端服務供應商（CSP）中已順利斬獲六大客戶。隨5月起新舊產品交替期結束、營運動能起飛，下半年在大型美系客戶ASIC大單放量帶動下，整體業績有望續創佳績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。