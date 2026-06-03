AI教父也愛台味！黃仁勳於北流外設辦桌犒賞員工 父母女兒同行現身

輝達於本周舉行GTC Taipei活動，執行長黃仁勳3日晚間在台北流行音樂中心外舉行辦桌，設宴犒賞辛勞的員工。

黃仁勳於晚間7點出頭抵達現場，同行的還有其父母、女兒等。他在受訪時對於舉行辦桌表達很開心，他還不曾吃過辦桌。

【中央社/台北3日電】

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚舉辦台式「辦桌」流水席犒賞員工，他現場致詞時感謝台灣供應鏈力挺，高喊「整個台灣生態系都與我們站在一起」，並大讚新產品線表現，現場氣氛熱烈、歡呼聲不斷。

黃仁勳一登場就展現親和力，笑稱自己現在每天24小時都上電視，「每個頻道都是，我連自己都躲不開，現在一點隱私都沒有了」，逗得全場大笑。

接著黃仁勳感性表示，這是他第一次舉辦台式辦桌，也是他父母的第一次體驗。面對台北國際電腦展（COMPUTEX）期間各界關注，他特別感謝團隊與合作夥伴的全力支持，並開玩笑問工作人員是誰挑選今晚菜單，「如果菜不好吃，那是誰的錯？」

談到輝達的業務進展，黃仁勳信心十足指出，今年COMPUTEX迎來了非常棒的成果，除了外界熟悉的繪圖處理器（GPU）和人工智慧（AI）等核心業務，輝達更推出2條全新產品線，包括Vera中央處理器（CPU），將為市場帶來極大驚喜。

黃仁勳也提到輝達在乙太網路（Ethernet）市場的逆襲。他回憶，2年前輝達宣布進軍乙太網路時，外界普遍認為這個市場競爭太激烈，輝達絕不可能成功；「而現在，我們已經是全球最大的乙太網路供應商」，輝達今年的出貨量將超越其他所有競爭對手的總和。

此外，33年前從個人電腦（PC）產業起家的輝達，如今正高調重返戰場。黃仁勳強調，輝達的目標不是打造一台普通的PC，而是要重新發明並「創造PC的未來」，透過個人AI助理的深度連結，讓未來的PC成為形影不離的個人特助。

致詞尾聲，黃仁勳將焦點拉回他最重視的台灣夥伴並高喊，「整個台灣的生態系都與我們站在一起」 ；不只是AI超級電腦，整個台灣供應鏈正全力加入輝達的CPU與PC全新旅程。

黃仁勳連續喊出3次「整個台灣生態系」，展現對台灣科技實力的依賴與重視，並大讚這股凝聚力「真的太不可思議了」。

「今晚我們要盡情吃喝，還有跳舞」，黃仁勳最後向台灣員工熱情表示「我愛你們」，並高呼「大家開動吧」，為這場充滿台味與高科技願景的辦桌晚宴揭開序幕。