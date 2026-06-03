COMPUTEX／看好台灣生態系 恩智浦：感謝台灣供應鏈支持

恩智浦（NXP）總裁暨執行長索托馬約爾（Rafael Sotomayor）於3日在台北國際電腦展發表主題演講，他提到，該公司不可能獨自完成工作，台灣的生態系令人驚嘆，並羅列出包括台積電（2330）、世界（5347）、研華（2395）、鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）、仁寶（2324）、光寶（2301）、台達電（2308）、微星（2377）等合作夥伴，感謝供應鏈支持。

索托馬約爾認為，現在正處於技術發展最快速的時期，AI不只可用，還逐漸走向現實世界，正影響與改變一切。邊緣是恩智浦擅長的領域，該公司專注於邊緣相關產品的開發與應用。

目前實體AI被視為下一波AI浪潮，不過索托馬約爾提到，相較於人類透過反覆嘗試與學習，從中汲取教訓並成長，這樣的方式並不適用於機器人，其視覺辨別能力出色，但不一定能真正理解，需要進一步學習如何評估結果，但無需實際經歷與體驗，也就是將知識直接灌注到機器人中，世界模型正為這樣的深度學習應用提供數據。

為了讓實體AI真正應用，首先要解決信賴問題。索托馬約爾強調，雖然誘發因素無法避免，但結果必須可以預測。恩智浦的安全防護框架包括隔離、保護、驗證與適應調整等，確保邊緣的設備能長期穩定運作且安全，不只推動實體AI發展，也要確保實體AI真的有實際可發揮的應用場景。