COMPUTEX／電腦展人潮爆滿 黃仁勳與「乖乖」成現場雙流量密碼

在AI議題加持之下，今年台北國際電腦展熱鬧滾滾，人潮更勝往年，其中現場觀察人潮的流量密碼，除了各家參展廠商之外，莫過於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，與台灣眾多設備守護神乖乖的攤位，都吸引大量人員聚集。

細數黃仁勳這次從5月30日訪台，上周與供應鏈有多場餐敘，並舉行兆元宴，也召開台灣員工大會。這周除了GTC Taipei演講活動，還出席邁威爾與安謀的主題演講，2日與3日陸續造訪多家合作夥伴的電腦展攤位，所到之處皆引來大量媒體與民眾圍觀。

與黃仁勳同樣有人氣者，還有具備眾多機器設備守護神之稱的乖乖，在南港展覽館一館4樓設有相關攤位，販售包括乖乖平安符、鑰匙圈、滑鼠墊等商品，吸引大量民眾排隊購買。

輝達執行長黃仁勳（中）前往COMPUTEX電腦展，三星員工興奮與黃仁勳合影。記者曾原信／攝影

輝達執行長黃仁勳（中）前往COMPUTEX電腦展，所到之處都是焦點，抵達鴻海攤位時，黃仁勳跟著大家一起喊自己的名字「Jensen」。記者曾原信／攝影