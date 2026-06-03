COMPUTEX／威強電今年營運有望逐季向上 看好邊緣AI落地商機將至

工業電腦廠威強電（3022）參展COMPUTEX 2026，以「AI Together」為主題，持續聚焦AI邊緣運算、網通資安與醫療電子三大事業方向。展望後市，威強電看好未來一至兩年將是實體AI（Physical AI）落地的重要成長期，在業務方面，今年第2季網通大單出貨，加上下半年歐洲鐵路專案開始貢獻，威強電營運有望逐季向上。

威強電今年COMPUTEX展聚焦「AI Together」為主題，展示涵蓋AI高效能運算、即時運動控制、兼具歐盟CRA資安韌性的邊緣基礎架構，全力助攻企業將AI從雲端概念「實質落地」至嚴苛的工業、醫療與網通實體場域。

展望未來，威強電將持續聚焦AI邊緣運算、網通資安與醫療電子三大事業方向，將技術模式由單點突破轉型為系統治理體系，包括AI邊緣運算、醫療數位化布局及網通與資安事業。

威強電指出，目前客戶對邊緣AI（Edge AI）導入態度已由觀望轉向積極規劃，預期未來一至兩年將是實體AI落地的重要成長期，包含智慧工廠、機器人、自動化設備、智慧交通及智慧零售等應用皆有望成為重要驅動力。

威強電表示，相較於AI伺服器市場由大型雲端業者主導，Edge AI與Physical AI更貼近工業電腦產業核心能力。隨著AI推論（Inference）需求逐步從雲端延伸至終端設備，未來各類工廠設備、機器人、智慧相機與交通系統皆將需要具備AI運算能力，為產業帶來新一波升級機會。

在業務進展方面，威強電大型網通專案已於第2季正式進入量產階段，該專案出貨規模明顯放大，產品組合優於公司平均水準，並已規劃後續世代產品，預期將成為未來數年重要成長來源；從今年來看，該專案對全年營收貢獻度有機會接近一成。

此外，威強電布局已久的歐洲智慧交通應用已進入收成階段，該鐵路客戶專案歷經長時間驗證與設計調整後，目前已完成相關認證程序，預計下半年開始陸續出貨。