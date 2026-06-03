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COMPUTEX／黃仁勳逛展累了…與技嘉共同總經理李宜泰席地而坐 喝台啤暢談AI
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳3日下午持續展開台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）供應鏈廠商的參觀行程，所到之處宛如大型追星現場，展館還是被擠得水洩不通，黃仁勳到技嘉（2376）攤位參觀，並與技嘉共同總經理李宜泰席地而坐約10分鐘，一邊暢談AI，一邊喝起經典玻璃瓶裝台灣啤酒，擁有超人般體力的黃仁勳，也必須休息小酌一番。
技嘉表示，黃仁勳在該公司展區停留超過半小時，除了在展出的Vera Rubin NVL72機櫃外殼上面簽上「LOVE GIGABYTE」，還與李宜泰席地而坐約10分鐘，一邊品嚐台啤、一邊低聲交談，為台北國際電腦展增添了台灣味。
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