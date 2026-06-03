A+計畫審議通過3計畫！推動智慧物流自駕車落地 布局6G及智慧海事應用

經濟部技術司「A+企業創新研發淬鍊計畫」第7次決審會議審議通過穩懋半導體、中華汽車，以及利凌企業等公司3項前瞻技術研發計畫。技術司表示，本次通過計畫聚焦6G高頻通訊、自駕物流載具與智慧海事AI感知技術，透過半導體先進製程、自駕系統整合及邊緣AI影像辨識等關鍵技術布局，推動我國智慧通訊、智慧車輛及智慧海事產業發展，強化產業自主技術能量與國際競爭力。

技術司說明，隨著低軌衛星與高速資料傳輸需求快速成長，穩懋半導體投入「邁向6G世代射頻功率放大器之關鍵製程技術開發計畫」，聚焦高頻元件磊晶製程與效能優化，整合砷化鎵(GaAs)、氮化鎵(GaN)及磷化銦(InP)等材料技術優勢，並導入AI技術加速製程研發與可靠度驗證流程，建立具量產能力的6G射頻功率放大器關鍵製程。

這項技術未來可應用於低軌衛星、高速通訊與新世代無線傳輸設備，技術司表示，有助於我國半導體與通訊產業自主技術能量的提高，強化全球高頻通訊市場競爭優勢。

中華汽車攜手勤崴國際科技推動「自駕物流載具系統安全與關鍵技術整合之驗證運行計畫」，打造具備線控底盤(Drive-by-Wire)與L4自駕系統的國產量產型物流載具。

技術司表示，計畫整合車用電子電器架構、自駕運算控制、車用資安與物流場域應用技術，並導入實際物流路線進行驗證，建立可複製、模組化的商用自駕物流解決方案。未來除可應用於園區物流場域，也有助帶動國內智慧車輛、自駕系統與車用電子供應鏈發展。

利凌企業、菱光科技及船舶暨海洋產業研發中心則規劃「邊緣AI多波段影像感知融合技術開發計畫」，開發國產高階海事AI PTZ攝影機。技術司指出，計畫整合可見光、雙熱影像、多波段影像融合、邊緣AI推論、動態目標追蹤及船舶運動補償等技術，提升設備於夜間、濃霧及高晃動海象環境下的全天候感知能力。相關成果可應用於港區監控、海巡巡防、智慧船舶及無人船等領域，降低高階海事感知設備對進口產品依賴，並帶動國內影像感測、AI辨識及海事電子產業升級。