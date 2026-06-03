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COMPUTEX／神雲秀鑽石散熱伺服器等五大亮點 強調今年成長毫無懸念

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神雲科技總經理黃承德。神雲／提供
神雲科技總經理黃承德。神雲／提供

神達（3706）衝刺AI伺服器商機，旗下伺服器子公司神雲科技於台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）展出包含52U高密度AI液冷機櫃、鑽石散熱伺服器等五大亮點，展望後市，神雲總經理黃承德3日指出，看好美國市場動能，有信心今年會成長，強調今年成長毫無懸念。

神雲COMPUTEX展出能支援多樣化工作負載需求的全方位整機櫃解決方案，以多功能一站式AI基礎架構，支援從模型訓練、推理到檢索增強生成（RAG）的完整AI生命週期，協助客戶應對全球代理式AI浪潮中可能面臨的空間、運算與能源限制。

神雲今年以「引領多元化AI解決方案」為主軸，展出包含52U高密度AI液冷機櫃、鑽石散熱伺服器、自主研發軟韌體、AI Together生態系解決方案及模組化AI資料中心共五大亮點。

展望後市，黃承德指出，美國市場今年首季相較去年有成長，目前神雲美國市場營收占比大，有信心今年會成長。他引述神達總經理何繼武的話，「公司對今年整體營運展望維持高度樂觀，成長毫無懸念。」

針對AI伺服器散熱趨勢，黃承德表示，隨著運算密度與算力需求持續提高，液冷技術將成為未來資料中心的重要發展方向。雖然目前市場仍存在氣冷與液冷並行的情況，但新建AI資料中心導入液冷架構的比例正持續增加，相關需求有望逐年成長。

在產能配置方面，黃承德指出，神雲美國兩座新廠將於今年第3季開始啟用，目前主要設定以機櫃（Rack）形式出貨。至於越南廠主要是因應生意成長擴廠，沒有設定一定要做機櫃或系統業務，主要還是看出貨地點。

針對記憶體、處理器（CPU）缺貨情況，黃承德坦言，記憶體、CPU都有缺貨，交期變很長，神雲會跟客戶一起針對關鍵零件找到最佳方案。

神達 美國 伺服器

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