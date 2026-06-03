COMPUTEX／神雲：缺料情況下 交期遞延將是最佳解方

神達（3706）子公司神雲科技總經理黃承德3日於COMPUTEX上受訪表示，公司緊密地和所有供應鏈合作，盡可能降低缺料的影響，但不可能完全不受影響。在缺料情況下，和客戶討論將交期遞延將會是雙方共贏的最佳解決方案。

黃承德表示，無論是記憶體、CPU還是任何零組件，都存在所謂的熱門款項，也就是各個Hyperscale或者是CSP大量採用的型號，這些產品的缺料情況會特別嚴重，此時神雲會倚賴與Vender之間的合作，以及和客戶進行討論，盡可能避免影響到客戶布建資料中心的行程。

此外，同樣也相當缺乏的還有電力，許多ODM廠近期都不斷提起電力影響產能的問題，針對這個部分，黃承德表示，除了提前向電力公司、瓦斯公司申請外，還有一點很重要的便是要想辦法找尋能夠提供替代解決方案的廠商，與其合作，解決電力方面的困擾，這項建置將會是一個漫長且漸進式的過程。