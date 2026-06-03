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韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業！讚黃仁勳「半導體業拿破崙」

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COMPUTEX／台灣大攜群聯打造地端AI解方 地端AI客戶年增4倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）宣布，於COMPUTEX 2026攜手全球最大獨立NAND控制晶片暨儲存方案廠商群聯（8299），共同展出地端AI部署解決方案「AI² × aiDAPTIVTM」，一年內成交客戶數成長達四倍，已進入政府、金融、醫療等合規要求最嚴格的產業。

此外，台灣大指出，自研 AI語音紀錄平台「AI 聽寫大哥（Votext AI）」，累計逾2,500家企業員工使用，並在3月採用最新myVoca語音辨識模型後，兩個月新增60家企業試用、成長200%。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大以「對內實戰、對外輸出」模式深耕AI應用落地，將客服、金融、零售及內部營運流程累積的實戰能力系統化輸出，發展為AI客服、AI Agent、AI會議紀錄及AI Mentor等多元應用服務，2026年第1季，企業服務AI與雲服務相關營收年增率達471%，顯示企業AI應用需求持續升溫，企業採購已從評估進入落地階段。

搶進AI商機，台灣大與群聯共同研發的「AI² × aiDAPTIVTM」，整合台灣大自研AI軟體能力與群聯電子的NAND儲存與aiDAPTIVTM技術、搭載圖形化介面的Pro Suite平台，並透過內建Dataset Generator工具，可自動將PDF、Word等文件轉換為訓練資料集，大幅降低企業資料整理成本與時間。

台灣大表示，「AI聽寫大哥」兼顧高效能運算、資料安全與法遵要求，已於安泰銀行正式導入地端AI應用，更有超過五家大型金融業者與政府公部門評估導入，亦有宗教團體導入進行佛法內容的保存與傳承。四大升級模組包含23國語言即時翻譯、Teams會議機器人、逐字級即時辨識及全新介面；最新myVoca語音辨識模型，可於1秒內完成辨識、準確率高達97%，速度較OpenAI Whisper-large-v3快6倍。

COMPUTEX 群聯 台灣大

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