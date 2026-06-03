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經部A+通過3項計畫 聚焦智慧物充自駕、布局6G通訊及智慧海事應用

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部產業技術司「A+企業創新研發淬鍊計畫」日前審議通過穩懋（3105）、由中華（2204），以及利凌企業主導等3項前瞻技術研發計畫。技術司表示，這次通過計畫聚焦6G高頻通訊、自駕物流載具與智慧海事AI感知技術，透過半導體先進製程、自駕系統整合及邊緣AI影像辨識等關鍵技術布局，推動我國智慧通訊、智慧車輛及智慧海事產業發展，強化產業自主技術能量與國際競爭力。

技術司說明，隨著低軌衛星與高速資料傳輸需求快速成長，穩懋半導體投入「邁向6G世代射頻功率放大器之關鍵製程技術開發計畫」，聚焦高頻元件磊晶製程與效能優化，整合砷化鎵（GaAs）、氮化鎵（GaN）及磷化銦（InP）等材料技術優勢，並導入AI技術加速製程研發與可靠度驗證流程，建立具量產能力之6G射頻功率放大器關鍵製程。

技術司指出，穩懋這項計畫經費為3億1,600萬元，獲技術司補助1億1,200萬元。這項技術未來可應用於低軌衛星、高速通訊與新世代無線傳輸設備，有助提升我國半導體與通訊產業自主技術能量，強化全球高頻通訊市場競爭優勢。

因應智慧物流與自駕車商用化發展趨勢，中華汽車攜手勤崴國際（6516）推動「自駕物流載具系統安全與關鍵技術整合之驗證運行計畫」，打造具備線控底盤（Drive-by-Wire）與L4自駕系統之國產量產型物流載具。技術司指出，中華汽車這項計畫經費3億5,800萬元，獲技術司補助1億3,246萬元。

技術司表示，計畫整合車用電子電器架構、自駕運算控制、車用資安與物流場域應用技術，並導入實際物流路線進行驗證，建立可複製、模組化之商用自駕物流解決方案。未來除可應用於園區物流場域，亦有助帶動國內智慧車輛、自駕系統與車用電子供應鏈發展。

技術司表示，著眼智慧海事與無人船舶應用需求，利凌企業、菱光（8249）及船舶暨海洋產業研發中心規劃「邊緣AI多波段影像感知融合技術開發計畫」，開發國產高階海事AI PTZ攝影機。計畫整合可見光、雙熱影像、多波段影像融合、邊緣AI推論、動態目標追蹤及船舶運動補償等技術，提升設備於夜間、濃霧及高晃動海象環境下之全天候感知能力。相關成果可應用於港區監控、海巡巡防、智慧船舶及無人船等領域，降低高階海事感知設備對進口產品依賴，並帶動國內影像感測、AI辨識及海事電子產業升級。利凌這項計畫經費9,500萬，獲技術司補助3,600萬元。

中華汽車 穩懋 半導體

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