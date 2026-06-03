COMPUTEX／晉弘攜手研華攻AI醫療 全自動眼底篩檢系統亮相

晉弘科技（6796）3日表示。該公司於COMPUTEX Taipei 2026期間，採用研華的AI與邊緣運算技術，展示「AI-Enhanced Fundus Screening System」全自動AI眼底篩檢系統，並同步展示POC概念機，展現台灣醫療影像結合邊緣AI運算的智慧醫療應用成果。

晉弘科技表示，研華今年於COMPUTEX以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為主軸，整合全球合作夥伴大會（WPC）與展覽活動，聚焦Edge AI生態系、智慧醫療、智慧製造、機器人及多元垂直場域應用，推動AI從雲端走向邊緣、從數位模型走向實體場域落地。晉弘本次於研華攤位展出的AI眼底篩檢系統，正是醫療影像設備結合Edge AI的具體應用案例。

本次展出的篩檢系統以眼底影像為核心，結合晉弘長期累積的光學影像、醫療器材設計與AI醫學影像應用能力，具備受檢者自助式眼底影像擷取、即時AI智慧篩檢、免散瞳快速檢查流程與高解析度眼底影像等特色。系統支援12MP視網膜影像與±15D屈光度範圍，受檢者可透過直覺式操作完成拍攝，並由AI即時進行輔助判讀、四類糖尿病視網膜病變相關症狀定位（硬滲出HE、軟滲出SE、出血HEM、微血管瘤MA）與轉診建議，AI篩檢特異性達96%以上，有助提升基層篩檢效率，降低醫護人員操作負擔。

晉弘科技董事長鄭竹明表示，眼科疾病的早期篩檢需求正持續增加，尤其糖尿病視網膜病變、黃斑部病變與青光眼等疾病，若能透過快速、低操作門檻且容易導入不同場域的智慧篩檢設備及早發現，將有助於提升醫療效率與照護品質。

AI智慧醫療的價值，不只在醫院端的診斷輔助，更在於串聯健康數據、早期預測、轉診建議，作為國家健康政策推動與醫療資源配置的重要支持。未來晉弘將持續以數位醫學影像為核心，結合AI判讀、邊緣運算與資料平台，推動眼科篩檢從醫院延伸至診所、健檢中心、社區及遠距醫療場景，協助建立更有效率的早期篩檢與分級照護模式。

晉弘科技長期深耕醫療影像與智慧醫材，產品涵蓋眼科影像、五官鏡、拋棄式內視鏡及智慧傷口照護等領域。此次透過COMPUTEX國際科技展會平台，結合研華Edge AI生態系展示智慧醫療應用，將有助於提升晉弘在AI醫療影像與智慧篩檢市場的國際能見度，並拓展未來跨產業合作與海外市場機會。