韓媒點名黃仁勳等3人 讚台灣半導體巨擘「重塑全球科技業」

輝達執行長黃仁勳預計訪問韓國前夕，「首爾經濟日報」聚焦他與超微執行長蘇姿丰、台積電創辦人張忠謀，指出來自台灣的全球知名半導體企業領袖，正在為歷史寫下難以磨滅的一頁。

首爾經濟日報（Seoul Economic Daily）報導，領導全球市值最高企業輝達（NVIDIA）的黃仁勳有「半導體業拿破崙」之稱，他於1963年在台南出生，9歲移民至美國，30歲創立專精繪圖處理器（GPU）設計與研發的輝達。

成立輝達3年後，黃仁勳收到已故三星集團（Samsung Group）會長李健熙的信函，內容寫道：「我希望能在高速網路及電玩遊戲領域獲得您的協助。」此舉開啟三星電子（Samsung Electronics）與輝達長期合作的契機。

蘇姿丰也是在台灣出生，她帶領超微（AMD）與輝達、英特爾（Intel）競爭，並讓超微躍居GPU產業第二大巨頭。

首爾經濟日報指出，黃仁勳是蘇姿丰的遠房表親（黃其實是蘇的表舅），台灣民眾常將兩人稱為「在台灣出生的兩位天才」。

蘇姿丰3歲時移居紐約，她在麻省理工學院（MIT）主修電機工程學，後在德州儀器（Texas Instruments）任職並迅速晉升。

加入國際商業機器（IBM）後，她擔任半導體研發中心主管，主導以銅取代鋁作為晶片內部導線材料，此舉被認為是改寫半導體歷史的重大成就。

蘇姿丰後來接掌當時信用評等淪為非投資等級的超微，並帶領公司脫胎換骨躋身頂尖企業。

全球最大晶圓代工廠台積電在台灣有「護國神山」美譽，其創辦人張忠謀於1931年生於中國浙江省，後因躲避戰亂而移民美國。

他在麻省理工學院完成學業，並任職於德州儀器。在台灣政府誠摯邀請及承諾投資下，他54歲時來台，後創立台積電。黃仁勳曾坦言：「沒有台積電，就不會有輝達。」

黃仁勳預計本週稍後訪問韓國，將會晤三星電子、SK海力士（SK hynix）、現代汽車（HyundaiMotor）、樂金電子（LG Electronics）及斗山（Doosan）等主要企業集團的領袖，商討在半導體及實體AI（Physical AI）領域的合作機會。

首爾經濟日報總結，在產業進入AI轉型期的時刻，沒有一家公司能靠單打獨鬥勝出。外界期待，黃仁勳與韓國企業領袖的會談，能進一步深化半導體供應鏈合作。