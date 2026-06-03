COMPUTEX／青輔實業採用虹彩光電B3尺寸膽固醇液晶電子紙

人體工學應用與醫療設備專業製造商青輔實業，與全彩膽固醇液晶（ChLCD）電子紙技術領導廠商虹彩光電聯手，於COMPUTEX 2026展會中展出最新B3尺寸膽固醇液晶電子紙，以優異的顯色技術與適合商顯應用的尺寸規格，展示電子紙於智慧辦公與醫療周邊解決方案中的應用成果，並向來自全球的半導體、AI、物聯網、網通、伺服器與電腦業者介紹相關技術，讓真全彩、低功耗的綠色顯示成為現場的永續焦點。

青輔實業董事長洪欽瑞表示，青輔致力於設計與研發結合人體工學的支架產品，成功開發出全球第一款LCD Monitor Arm，且拓展到醫療領域成為Hospital Arm，在全球電腦與醫療周邊器材產業中佔有不可取代的一席之地。

他指出，虹彩光電是全球膽固醇液晶電子紙的領先企業，其『真全彩、低功耗、免佈線與護眼』的產品特性，能為消費者提供舒適又安全的『人機共融』場域。在強調產品需友善環境的減碳時代，與虹彩的合作將是青輔最佳的永續選擇。

虹彩光電董事廖奇璋指出，電子紙產業的關鍵不僅在於技術突破，更在於藉由不斷地優化顯示技術與其可穿透性的產品特色，繼結合太陽能、LED與靜脈掌紋辨識之後，再發展能結合AI感應器的商顯可能性。此次在COMPUTEX，虹彩與客戶青輔實業聯手展出最新B3尺寸膽固醇液晶電子紙，以最佳顯色技術與商顯尺寸，隨著青輔實業的全球布局，讓世界各地更多電腦與醫療周邊器材設備商選擇膽固醇液晶電子紙。相信在產品強調節能與散熱的高速運算時代，低功耗、免佈線的膽固醇液晶電子紙顯示介面，將成為AI應用產品端萬紅叢中最佳的一點『綠』。

青輔實業的支架產品以結合人體工學的產品設計見長，並長期深耕國際高端產品市場，曾獲日本Good Design設計獎與德國紅點設計獎Best Of The Best等大獎肯定，是成功將顯示螢幕結合支架設計，提供兼具載重安全與使用者舒適的周邊器材開發領先者，產品以MODERNSOLID 為品牌，行銷全球。

為兼具產品數位轉型需求，青輔於2012年起進軍數位電子看板（Digital Signage）市場、2025年建置AI算力中心，將產品結合AI雲平台與強調節能的綠色顯示，並推出以回收材料回基礎的相關產品，在符合人體工學的舒適之餘，開拓更多順應AI與永續時代潮流的創新可能。