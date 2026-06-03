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COMPUTEX／青輔實業採用虹彩光電B3尺寸膽固醇液晶電子紙

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
虹彩光電董事長廖奇璋於COMPUTEX 2026展會中展出最新B3尺寸膽固醇液晶電子紙，具備優異顯色技術與適合商顯應用之尺寸規格。業者／提供
虹彩光電董事長廖奇璋於COMPUTEX 2026展會中展出最新B3尺寸膽固醇液晶電子紙，具備優異顯色技術與適合商顯應用之尺寸規格。業者／提供

人體工學應用與醫療設備專業製造商青輔實業，與全彩膽固醇液晶（ChLCD）電子紙技術領導廠商虹彩光電聯手，於COMPUTEX 2026展會中展出最新B3尺寸膽固醇液晶電子紙，以優異的顯色技術與適合商顯應用的尺寸規格，展示電子紙於智慧辦公與醫療周邊解決方案中的應用成果，並向來自全球的半導體、AI、物聯網、網通、伺服器與電腦業者介紹相關技術，讓真全彩、低功耗的綠色顯示成為現場的永續焦點。

青輔實業董事長洪欽瑞表示，青輔致力於設計與研發結合人體工學的支架產品，成功開發出全球第一款LCD Monitor Arm，且拓展到醫療領域成為Hospital Arm，在全球電腦與醫療周邊器材產業中佔有不可取代的一席之地。

他指出，虹彩光電是全球膽固醇液晶電子紙的領先企業，其『真全彩、低功耗、免佈線與護眼』的產品特性，能為消費者提供舒適又安全的『人機共融』場域。在強調產品需友善環境的減碳時代，與虹彩的合作將是青輔最佳的永續選擇。

虹彩光電董事廖奇璋指出，電子紙產業的關鍵不僅在於技術突破，更在於藉由不斷地優化顯示技術與其可穿透性的產品特色，繼結合太陽能、LED與靜脈掌紋辨識之後，再發展能結合AI感應器的商顯可能性。此次在COMPUTEX，虹彩與客戶青輔實業聯手展出最新B3尺寸膽固醇液晶電子紙，以最佳顯色技術與商顯尺寸，隨著青輔實業的全球布局，讓世界各地更多電腦與醫療周邊器材設備商選擇膽固醇液晶電子紙。相信在產品強調節能與散熱的高速運算時代，低功耗、免佈線的膽固醇液晶電子紙顯示介面，將成為AI應用產品端萬紅叢中最佳的一點『綠』。

青輔實業的支架產品以結合人體工學的產品設計見長，並長期深耕國際高端產品市場，曾獲日本Good Design設計獎與德國紅點設計獎Best Of The Best等大獎肯定，是成功將顯示螢幕結合支架設計，提供兼具載重安全與使用者舒適的周邊器材開發領先者，產品以MODERNSOLID 為品牌，行銷全球。

為兼具產品數位轉型需求，青輔於2012年起進軍數位電子看板（Digital Signage）市場、2025年建置AI算力中心，將產品結合AI雲平台與強調節能的綠色顯示，並推出以回收材料回基礎的相關產品，在符合人體工學的舒適之餘，開拓更多順應AI與永續時代潮流的創新可能。

青輔實業與虹彩光電合作，全球布局的青輔實業讓世界各地更多電腦與醫療周邊器材設備商選擇膽固醇液晶電子紙（圖左：虹彩光電董事長廖奇璋、圖右：青輔實業董事長洪欽瑞）。業者／提供
青輔實業與虹彩光電合作，全球布局的青輔實業讓世界各地更多電腦與醫療周邊器材設備商選擇膽固醇液晶電子紙（圖左：虹彩光電董事長廖奇璋、圖右：青輔實業董事長洪欽瑞）。業者／提供

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