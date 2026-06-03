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COMPUTEX／天品旗下AI科技小金雞奈科潔凈首度亮相

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
天品(6199)旗下奈科潔淨於2026 Computex首度亮相，天品李振寬董事長（圖右二）、奈科潔淨李振豪董事長（圖左一）、奈科潔淨李振傑總經理（圖右一）。圖／天品提供
天品(6199)旗下奈科潔淨於2026 Computex首度亮相，天品李振寬董事長（圖右二）、奈科潔淨李振豪董事長（圖左一）、奈科潔淨李振傑總經理（圖右一）。圖／天品提供

天品（6199）旗下AI科技小金雞「奈科潔淨」首度於2026年Computex台北國際電腦展亮相，正式進駐「科技應用暨體驗館」核心展區。

奈科潔淨表示，此次以「極致潔淨，淬鍊AI算力護城河」為展出主題，現場首度揭密其專為AI伺服器水冷散熱系統量身打造的清洗解決方案。

天品董事長李振寬表示，AI伺服器的算力要能完美釋放，除了硬體設計，底層的『化學與高潔淨製程』更是關鍵。奈科潔淨的核心價值，就是為高密度液冷系統披上一層安全可靠的防護衣，確保系統在長期高負載運行下，依然能維持最佳散熱效率。

奈科潔淨首度展示了其自主研發的獨家R01清洗配方、Class 100無塵室環境與多重精密檢測流程等。該技術專門針對AI水冷伺服器中的關鍵零組件，包括分歧管Manifold、CDU水箱、水冷板等進行高精密清洗。

天品澤是，一開始清洗精度的標準多落在150微米等級，但面對次世代先進製程、AI伺服器運算效能與功率密度快速提升，除了創造公司AI伺服器清洗業務需求攀高，同時客戶對液冷散熱系統與關鍵零組件的清洗品質與可靠度要求明顯拉高，早期客戶對清洗精度的標準多落在150微米（μm）等級，隨著先進製程伺服器與液冷技術導入，目前部分客戶已明確要求清洗殘留控制需進一步提升至25μm等級，大幅提高製程穩定度、清洗配方、設備精密度與品質控管能力，建立起極高的技術門檻。

天品近年來成功透過奈科潔淨轉型切入AI高科技領域，成果極為豐碩。奈科潔淨董事長李振豪表示，公司憑藉優異的清洗良率與嚴格的品質控管，已成功打入全球主流AI伺服器製造供應鏈，目前訂單能見度已延伸至第3季。

此外，李振豪表示，天品更進一步斬獲新客戶針對國際知名AI晶片供應鏈的Rubin散熱系統供應商清洗訂單，不僅助力目前產能稼動率持續維持在90％以上的高檔，同步規劃新增自動化清洗產線與高階製程服務布局。未來隨AI清洗業務營收規模持續放大，除有助於進一步優化集團產品組合與獲利結構外，亦將持續強化天品於全球AI供應鏈中的戰略地位，為整體營運增添中長期成長動能。

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