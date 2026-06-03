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AI訂單火熱！南電、精測5月營收雙雙報喜 供應鏈全面升溫
IC載板大廠南電今天下午公布5月自結合併營收新台幣44.4億元，微幅月減0.24%，較2025年同期成長35.82%，創歷年同期次高，累計今年前5月自結營收200.68億元，年增34.52%，也創同期次高。
南電先前評估，下半年營收和獲利目標逐季成長，目前人工智慧AI應用業績占比已超過5成；展望今年，南電表示營運狀況不錯，資本支出重點在開發新製程和改善既有製程，運用集團資源，在既有和其他廠區規劃新產線。
半導體測試介面廠中華精測今天也公布5月自結合併營收5.42億元，月增3.69%、年增34.09%，續創單月新高；累計今年前5月自結合併營收24.23億元，年增23.7%。
展望第2季，精測表示受惠全球人工智慧AI應用需求持續升溫，第2季整體營運動能維持成長走勢。
展望今年營運，精測指出，全球特殊應用晶片（ASIC）及AI晶片等高效能運算（HPC）應用需求暢旺，推動半導體測試介面市場規模持續擴張，精測續獲AI晶片大廠訂單挹注，預期今年營收可望逐月成長。
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