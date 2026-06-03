全球AI算力短缺 輝達點名台灣供應鏈：需仰賴台灣生態系擴增產能

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）新一代架構Vera Rubin進入全面量產，輝達AI與資料中心GPU產品行銷總監納拉辛漢今天受訪表示，市場對AI算力的需求，已遠遠超過目前能提供的運算總量，輝達需要台灣生態系協助將產能擴增到量產階段，以供應全球的AI工廠。

納拉辛漢（Shar Narasimhan）今天在GTC Taipei大會展示區接受台灣媒體採訪指出，台灣生態系從一開始就與輝達並肩同行，是非常棒的夥伴，並促成了許多不可思議的技術，讓輝達能夠擴展現場看到的新系統。

他強調，台灣供應鏈具備「非常努力工作「（Hard-working）」與「技術極度先進」（Very advancedtechnology）2大核心優勢，是不可或缺的夥伴。輝達也大幅簡化Vera Rubin平台的設計，過去在Blackwell架構上需要花費2小時的製造步驟，Vera Rubin平台能以20倍的速度完成，大幅提升生產吞吐量。

納拉辛漢直言，AI技術演進正引發硬體架構的變革，為因應代理式AI（Agentic AI）的工作負載需求，每次進行推論時都必須去驗證答案。輝達為此在新平台配備搭載88個核心的獨立中央處理器（CPU），專門用來處理工具調用與答案驗證，並將回饋即時傳送到繪圖處理器（GPU），形成更高效的算力協同體系。

針對輝達執行長黃仁勳經典名言從3年前的「買越多、省越多」，轉變為如今的「買越多、賺越多」，納拉辛漢也給出自己的解讀。

他分析，這兩句話背後代表的是營收、獲利與降低成本的綜合效益。對當前的AI工廠而言，一方面需要Vera Rubin平台來實現最低的Token（詞元，指AI模型的最小運算單位）成本，另一方面則需要最高的Token吞吐量。

「在目前市場上，任何手上有Token可以販售的人，都處於供不應求的狀態」，納拉辛漢說，全球對AI算力的需求，已遠遠超過目前能提供的運算總量，這也是為何輝達需要台灣生態系協助將產能擴增到量產階段，以供應全球AI工廠。