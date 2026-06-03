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AI資料中心規模擴張 集邦估今年EML與CW-DFB LD月產能5070萬顆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新研究指出，隨著AI資料中心規模擴張與算力軍備競賽，傳輸速率提升至1.6 Tbps以上，NVIDIAGoogleMeta等廠商為確保供貨無虞，戰略性綁定EML、CW-DFB LD晶片供應商的產能，帶動供應商積極擴產因應客戶需求，進一步推升2026年EML與CW-DFB LD總計產能成長兩倍以上，達5,070萬顆，前三大廠商依序為Broadcom、Lumentum、Sumitomo Electric，合計市占率達55%。

其中，電吸收調變雷射(Electro-absorption Modulated Laser, EML)透過將雷射光源與電吸收調變器（EAM）整合在同一顆晶片上的高效能光通訊元件，因為雷射本身恆亮，所以具備極低雜訊干擾與極窄光譜的特性，是目前≥800 Gbps資料傳輸及2公里以上中長距傳輸的理想解決方案。

由於技術門檻較高，前三大供應商Lumentum、Broadcom、Mitsubishi Electric合計市占率高達72%。其中，Lumentum不僅積極擴產100 / 200 Gbps EML，更成功於OFC 2026展示400 Gbps/Lane EML以因應3.2 Tbps市場需求。

此外，NVIDIA主導的EML解決方案以維持訊號穩定度與高效能為目標，其他雲端服務供應商（CSP）也積極開發CW-DFB LD（Continuous Wave Distributed Feedback Laser Diode）用於全光交換（Optical Circuit Switch, OCS）與矽光子（SiPh CPO）解決方案。

Broadcom與Sumitomo Electric在CW-DFB LD產能上並列第一，其次為Coherent與LandMark / LuxNet，占整體產能共計達到74%。其中，Coherent加速推進6吋InP晶圓的生產，以支援大規模量產，同時也在開發用於矽光子可插拔光收發器和共封裝光學的400mW CW-DFB LD。

NVIDIA Google Meta 晶片

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