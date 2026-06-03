AI大浪加持！股王信驊罕見大舉徵才 今明年再招募20至30人

AI伺服器熱潮帶動營運高速成長，台股股王信驊業績屢創新高。面對未來數年AI資料中心、雲端服務及伺服器管理需求持續擴張，信驊董事長林鴻明今日宣布啟動成立以來少見的大規模人才招募計畫，預計今、明兩年將再增聘20至30名新進員工，主要鎖定研究所畢業生，希望提前布局下一階段成長動能。

林鴻明表示，此次徵才將由人力資源部門主導，招募對象以新鮮人及高階人才並重，其中以研究所畢業生為主要目標族群。至於科系背景，公司採取開放態度，不僅限於電機、資工等傳統理工科系，其他學院畢業生只要具備適合能力與潛力，都有機會加入團隊。

信驊成立以來向來以精實組織聞名，員工人數長期維持相對精簡，此次一次規劃新增20至30名人力，規模算是相當罕見，也反映公司對未來市場需求的高度信心。

為了加速人才養成，過去每年新進同仁報到後約一至兩個月，林鴻明都會親自授課，協助新人理解公司文化、產品策略及產業發展方向，今年也將維持此一傳統。

談到營運，林鴻明表示，下半年營運表現將明顯優於上半年，且成長幅度相當顯著；若以全年來看，明年又將優於今年，且同樣是「相當幅度」的成長。

林鴻明表示，目前AI伺服器需求依舊強勁，包括大型雲端服務供應商（CSP）及企業客戶持續擴建資料中心，使公司訂單能見度維持高檔。不過，與外界聚焦高階AI伺服器不同，公司認為一般伺服器（General Server）及企業伺服器市場同樣重要，甚至對信驊更具效益。原因在於AI超級電腦雖然單機價格動輒數百萬美元，但BMC管理晶片使用量未必同步增加；反觀一般伺服器數量龐大、應用廣泛，對公司產品需求更具規模效益。

信驊坦言，未來最大風險並非需求不足，而是供應鏈能否支撐快速成長。尤其新世代平台需求增速超乎預期，供應商產能與關鍵零組件取得能力，將成為影響未來營運的重要因素。

此外，隨著Arm架構在資料中心市場快速崛起，愈來愈多CSP開始導入Arm伺服器平台。不過信驊認為，無論是x86或Arm架構，公司產品皆可支援，甚至因為部分Arm平台採用更多客製化設計，反而有機會帶動更多直接合作機會。

法人分析，隨著AI資料中心進入新一輪建設高峰，加上信驊在伺服器管理晶片市場仍具領先地位，公司此次罕見擴大徵才，不僅反映對未來市場需求的信心，也透露出為下一波AI成長周期提前布局人才與研發能量的企圖心。