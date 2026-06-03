迎接AI浪潮 正基產品「質變」跨向AI解決方案的SoC及SOM

迎接AI浪潮，AIoT無線模組廠正基（6546）產品走向「質變」，從無線網路模組，跨向更輕薄短小及整合AI解決方案的SoC及SOM，單價約為原本模組的五倍，並搶進無人機、智慧醫療、工控、國防等應用，成為推升未來毛利率及獲利關鍵。

正基董事長陳明哲觀察，近年AI趨勢從訓練大型語言模型，陸續轉向到今年COMPUTEX電腦展上的兩大關鍵焦點，邊緣AI以及AI代理，AI落地各種場域應用，不管是無人機、寵物狗、攝影機等，就是正基的優勢。

近年正基積極打造新產品，搭上AI浪潮，正基總經理魏瀅洳指出，打造5G RedCap、SoC及SOM，更輕薄短小的模組應用在智慧眼鏡，整合AI解決方案的AI SoM模組（System on Module）則可應用在工業控制、智慧醫療甚至是國防應用的無人機上。

過往正基無線模組以消費性產品應用為主，同時積極布局醫療、工控及無人機等非消費端應用，非消費端產品貢獻營收比重約25%；產品結構改變，也將改變正基過往營收及獲利成長模式，過往無線模組以消費端產品為主，量大但單價低，正基強打整合、升級AI，一個SOM產品單價是無線模組的五倍，鎖定無人機、工業控制、智慧醫療等應用，雖數量跟消費產品不能比，但可望推升毛利率及獲利水準。

另一方面，記憶體等零組件漲價，客戶也鎖定高階產品出貨，平價產品則轉向觀望，也是推升正基毛利率水準關鍵。正基第1季毛利率27.3%，高於上季24.5%及去年同期的23.6%，創歷史單季新高。

正基2日前進2026年COMPUTEX台北國際電腦展，秀技術實力，聚焦AIoT智慧連網、5G RedCap與Edge AI應用等三大主軸，展示AISOM、5G RedCap及Edge AI無人機無線通訊解決方案，搶進服務無人機、工業物聯網、智慧醫療、機器人與AIoT終端客戶。

正基指出，5G RedCap可望導入智慧城市、工業自動化、智慧電網、穿戴裝置、健康監測、智慧眼鏡、無線工業感測器、監控及機器人連網等應用；AI SOM模組是一款專為工業物聯網與智慧工廠設計的工業級（工作溫度 -40°C 至 85°C）邊緣運算核心模組搭載Synaptics晶片平台，整合語音轉文字（STT）、本地檢索增強生成（RAG）與Gemma 3輕量語言模型，搶進邊緣AI語音副駕駛功能、工業自動化、智慧家庭自動化、智慧長照與醫療護理、工業物聯網等領域。