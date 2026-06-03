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COMPUTEX／黃仁勳訪鴻海攤位獲神秘小禮物 盛讚VR平台設計優雅
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳3日拜訪鴻海（2317）在2026台北國際電腦展的攤位，導致現場人山人海，攤位擠得水洩不通，鴻海董事長劉揚偉贈送黃仁勳「神秘小禮」，是一個可愛小巧的精緻娃娃，更附上娃娃袋與背帶，劉揚偉也親自為黃仁勳戴上。此神秘小禮是夏普（SHARP）最新推出AI陪伴機器人-「Poketomo口袋同萌」。
劉揚偉在會後表示，黃仁勳認為，鴻海能將AI技術轉化為日常應用，是一個非常良好的發展範例。 預期此類生活化的AI產品在未來將帶來非常龐大的商業機遇。
針對輝達最新的Vera Rubin機櫃，劉揚偉說，黃仁勳認為，新款Vera Rubin裝置的整體設計非常優雅，且外觀上看不到任何多餘的線材。同時，這是100%全自動化工廠，該產品的生產流程能夠達到100%全自動化，工廠內部完全不需要任何人力的介入。同時是高效率產能，生產速度極高，每一分鐘可以做出來一個該裝置。
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