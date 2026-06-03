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工業富聯率先報佳音 輝達Vera Rubin逐步交貨、明年審慎樂觀

中央社／ 台北3日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左4）於3日中午參觀鴻海COMPUTEX展區，帶著鴻海贈送的夏普人工智慧AI陪伴型機器人Poketomo合影。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左4）於3日中午參觀鴻海COMPUTEX展區，帶著鴻海贈送的夏普人工智慧AI陪伴型機器人Poketomo合影。中央社

鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟今天表示，輝達（NVIDIA）Vera Rubin架構產品已經量產，可逐步交貨，對於2027年VeraRubin架構產品發展，鄭弘孟表示審慎樂觀。

輝達執行長黃仁勳今天中午參觀鴻海台北國際電腦展區，鄭弘孟陪同鴻海董事長劉揚偉迎接，會後鄭弘孟接受媒體短暫採訪。

鄭弘孟指出，輝達Vera Rubin架構產品已經量產，可以逐步交貨，市場反應熱烈，此外NVIDIA Groq 3LPX運算托盤拉貨力道強，預計第3季底可出貨，今年可貢獻營收。對於Vera Rubin明年發展，鄭弘孟表示審慎樂觀。

鄭弘孟表示，黃仁勳在主題演講所談到的進展，工業富聯會盡全力實現，今年逐步量化。

鄭弘孟指出，由於Vera Rubin平台效能非常強，詞元每瓦（tokens per watt）效率提升，詞元價格會越來越普惠，再透過代理AI（Agentic AI）普及，帶動很大規模的AI商機和應用，涵蓋人類隨身常用的物品、電子產品、辦公以及電動車等，進一步形成龐大的生態系。

輝達 工業富聯 黃仁勳 鴻海 劉揚偉

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