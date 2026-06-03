聽新聞
0:00 / 0:00
工業富聯率先報佳音 輝達Vera Rubin逐步交貨、明年審慎樂觀
鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟今天表示，輝達（NVIDIA）Vera Rubin架構產品已經量產，可逐步交貨，對於2027年VeraRubin架構產品發展，鄭弘孟表示審慎樂觀。
輝達執行長黃仁勳今天中午參觀鴻海台北國際電腦展區，鄭弘孟陪同鴻海董事長劉揚偉迎接，會後鄭弘孟接受媒體短暫採訪。
鄭弘孟指出，輝達Vera Rubin架構產品已經量產，可以逐步交貨，市場反應熱烈，此外NVIDIA Groq 3LPX運算托盤拉貨力道強，預計第3季底可出貨，今年可貢獻營收。對於Vera Rubin明年發展，鄭弘孟表示審慎樂觀。
鄭弘孟表示，黃仁勳在主題演講所談到的進展，工業富聯會盡全力實現，今年逐步量化。
鄭弘孟指出，由於Vera Rubin平台效能非常強，詞元每瓦（tokens per watt）效率提升，詞元價格會越來越普惠，再透過代理AI（Agentic AI）普及，帶動很大規模的AI商機和應用，涵蓋人類隨身常用的物品、電子產品、辦公以及電動車等，進一步形成龐大的生態系。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。