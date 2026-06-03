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金筆題字「第一款顯示卡」！黃仁勳突擊微星攤位慶祝40周年里程碑

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（左）與微星董事長徐祥。微星／提供
輝達執行長黃仁勳（左）與微星董事長徐祥。微星／提供

大佬一字排開迎貴客，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳3日突擊微星攤位，微星董事長徐祥、總經理黃金請等高層全部出來熱烈迎接，雙方就像老朋友一樣互動超嗨，一起慶祝微星40周年里程碑。

大佬們一起品嚐40周年特製冷泡茶，在現場黃仁勳還高興地喝起了微星40周年限定的特製冷泡茶，氣氛隨和、接地氣。最新重磅新品親簽，黃仁勳現場展現超高親和力，直接在微星最新亮相、最受矚目的RTX SPARK產品上留下親筆簽名，瞬間成為全場焦點。

穿越40年的感人認證，除了新產品，黃仁勳還特別在微星「第一款」NVIDIA顯示卡（MS-8806 TNT2 Pro）用金筆親自題字「BEAUTIFUL MEMORIES」（美好的回憶）並落款簽名。不僅極具歷史象徵意義，也直接認證兩家公司深厚交情。

現場發禮物群眾嗨翻，黃仁勳完全沒有架子，現場直接跟圍觀民眾熱烈互動，大方發送微星40周年的限定版扭蛋和特製紀念品，現場被擠得水洩不通、尖叫聲不斷。

黃仁勳 微星 NVIDIA

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