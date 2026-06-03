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搭載Arm架構的輝達RTX Spark 重新定義代理式AI時代的PC

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳日前出席台北國際電腦展發表全新RTX Spark晶片。（路透）
輝達執行長黃仁勳日前出席台北國際電腦展發表全新RTX Spark晶片。（路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布與微軟聯發科合作，推出RTX Spark迎合代理式AI（Agent AI）時代到來，協助這項產品問世的Arm（安謀）邊緣AI事業部執行副總裁Chris Bergey，也以重新定義代理式AI時代的個人電腦，對這項產品做出註解。

Chris Bergey指出，數十年來，個人電腦的設計思維一直以人們使用應用程式為核心場景。如今，代理式AI正在改變這個模式。隨著應用程式變得更加自主，使用者將透過提示，指示AI代理在各項工作流程中進行觀察、推論、規劃，並採取行動。

這項演進正帶動市場對兩大類AI運算的需求：高效效能：支援全天候電池續航、行動性與AI強化生產力；極致效能：支援進階AI工作負載、內容創作、軟體開發、遊戲與裝置端推論。

在COMPUTEX 2026發表的NVIDIA RTX Spark，是個人電腦演進過程的重要里程碑。NVIDIA產品管理副總裁Kaustubh Sanghani表示：「AI代理需要GPU、CPU與記憶體架構的緊密整合與最佳化，才能在裝置端提供即時回應且高效率的AI體驗。RTX Spark採用Arm架構的Grace CPU，與NVIDIA Blackwell RTX GPU及統一記憶體緊密結合，融合NVIDIA在加速運算與AI領域的領先實力，為創作者、AI開發者與玩家重新定義個人運算。」

RTX Spark將強大的裝置端AI、先進繪圖能力與極速反應整合於單一的高效率平台。NVIDIA DGX Spark與RTX Spark共同展現市場正從傳統個人電腦，擴展至更廣泛、整合Arm最新技術的平台類型。DGX Spark開創全新類別的小型AI開發系統，而RTX Spark則為創作者、開發者與玩家使用的Windows PC帶來AI加速能力。兩者同樣代表了代理式AI時代正在成形的最鮮明例證之一，並由Arm運算平台提供支撐基礎。

與NVIDIA共同開發的微軟Windows + Devices執行副總裁Pavan Davaluri表示：「NVIDIA RTX Spark將持續推動Windows on Arm的發展勢態。Microsoft與NVIDIA正合力實現全球最強大且最高效的輕薄Windows PC，並與生態系及開發者緊密合作，擴大對Arm架構PC的支援，包括創作者常用的最佳工具，以及豐富的遊戲內容。」

Arm 輝達 黃仁勳 微軟 聯發科

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