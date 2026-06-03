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AI浪潮與先進製程領軍 南科1至4月營收破兆成長21.3%
在AI浪潮與先進製程領軍下，南科今年1至4月營業額已突破兆元大關，達1兆0971.71億元，較去年同期營業額成長21.30%，除持續榮登全台三大科學園區龍頭，更鞏固在全球高科技供應鏈核心地位。
南科管理局今發布園區廠商今年1至4月營收，其中積體電路產業，因高效能運算（HPC）與AI應用的強勁拉貨，3奈米先進製程持續放量，營業額達9638.22億元，較去同期成長22.70%；面板廠營業額625.38億元，較同期微幅衰退0.81%。
促進通用型與AI伺服器銷售則持續強勁，營業額214.44億元，較去年同期成長31.61%；通訊產業受惠主流網通設備的規格轉換動能，帶動上游關鍵元件銷售起飛，營業額達60.03億元，較去年成長17.72%。
精密機械產業受惠全球半導體相關產業與AI應用需求持續熱絡，帶動精密元組件及自動化系統穩定成長，1至4月營業額354.89億元，較去年同期成長28.17%；生物技術產業營業額54.11億元，較去年同期成長16.33%。
南科管理局指出，此次營運成果展現南科無可撼動產業韌性與群聚綜效，隨著主力產業市場需求及持續暢旺，全年營運榮景可期。
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