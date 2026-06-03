AI浪潮與先進製程領軍 南科1至4月營收破兆成長21.3%

當全球科技產業仍將焦點放在大型語言模型（LLM）與生成式AI競賽之際，恩智浦半導體（NXP）執行長Rafael Sotomayor今日在COMPUTEX專題演講中提出截然不同的觀點。他認為，下一波AI革命不在於打造更大的模型，而是在於建立如同人體神經系統般的Physical AI（實體AI）架構，讓機器能夠即時反應、理解世界，並在真實環境中安全運作。

2026-06-03 13:23