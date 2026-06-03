黃仁勳為和碩站台 機櫃外殼簽上LOVE PEGATRON

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天再度現身COMPUTEX會場，前往和碩、台達電等展位，他不僅高喊PEGATRON（和碩英文名），並展出的Vera Rubin NVL72機櫃外殼簽上「LOVEPEGATRON」；黃仁勳在台達電攤位時，則高喊要和一起蓋很多資料中心。

黃仁勳下午抵達和碩展位，和碩不只在電子看板打上「歡迎黃仁勳執行長」、「Welcome Nvidia CEOJensen Huang」，員工們並高喊「Jensen」，歡迎黃仁勳蒞臨。黃仁勳則高喊「PEGATRON」回應，氣氛熱絡。

和碩董事長童子賢今天因另有行程，由共同執行長鄭光志接待，他為黃仁勳準備台灣啤酒，兩人在現場共飲。黃仁勳在和碩展出的Vera Rubin NVL72機櫃外殼簽上「LOVE PEGATRON」。

黃仁勳受到和碩員工熱烈歡迎，遞上顯卡等物品由黃仁勳簽名，黃仁勳也與員工們合影。此外，黃仁勳並發送簽名棒球給在旁守候的粉絲，在和碩展位駐足約15分鐘。

此外，黃仁勳今天中午也前往合作夥伴台達電攤位站台，台達電總裁張訓海、品牌長郭珊珊、電源及系統事業群總經理陳盈源、電源及零組件事業群執行副總裁史文景等主管親自接待。

黃仁勳在台上高喊「800V」，意指輝達新AI資料中心導入800V HVDC高壓直流的供電架構。黃仁勳並表示，要和台達電一起蓋很多Data Center（資料中心）。