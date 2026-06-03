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黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅 獲贈Poketomo愛不釋手

中央社／ 台北3日電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天中午參觀鴻海台北國際電腦展（COMPUTEX）展區，鴻海董事長劉揚偉贈送夏普（Sharp）AI陪伴型機器人Poketomo，讓黃仁勳愛不釋手，黃仁勳也在現場大啖鴻海準備的紅豆餅，並在鴻海展示的NVIDIA Vera Rubin NVL72簽名。

劉揚偉現場也主動贈送黃仁勳，由鴻華先進日前推出的全新電動車款CAVIRA，提供黃仁勳來台代步使用。

台北國際電腦展COMPUTEX今天進入第2天，黃仁勳持續在COMPUTEX展區拜訪輝達主要合作供應夥伴，原定上午11時造訪鴻海展區，不過直到中午12時10分左右，黃仁勳才在大批人員簇擁下現身。

黃仁勳先耐心向現場等候人群簽名，與劉揚偉見面彼此熱情握手致意。劉揚偉先致贈黃仁勳鴻海轉投資日本夏普推出的人工智慧AI陪伴型機器人Poketomo。

身形小巧可愛的Poketomo馬上吸引黃仁勳目光，黃仁勳還主動把Poketomo戴在身上，甚至跟劉揚偉說，「我有2個小孩、可否給我2個？」頓時引發現場一陣笑聲。

同時，黃仁勳也在鴻海展示的NVIDIA Vera RubinNVL72機櫃方案前，與劉揚偉、蔣集恆、鄭弘孟等鴻海集團高階主管合影，他也在鴻海展示NVIDIA VeraRubin NVL72運算托盤以及機櫃上簽名留念。

在劉揚偉陪同下，黃仁勳進入鴻海展區參觀，其中包括鴻海推出的醫療人形機器人等。

劉揚偉會後接受記者採訪表示，黃仁勳說展示的新Vera Rubin設計方案非常優雅，他對運算托盤製造可以100%自動化，每分鐘可製造一個運算托盤印象深刻。

劉揚偉指出，未來數位AI是非常大的商機，AI應用也可以非常生活化。

鴻海 黃仁勳 劉揚偉

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