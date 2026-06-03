仁寶三引擎點火！GMI 伺服器本季供貨 機器人幫推輪椅落地醫院

仁寶（2324）三引擎啟動！執行長Tony Bonadero帶領團隊宣布三大新引擎，AI伺服器、衛星通訊業務、智慧醫療，將使2027年非PC業績衝50%，其中NewCloud業者GMI Cloud，Verda、Exascale Labs等客戶都已開始交付L10機台，內部透露下半年「出貨量龐大」，隨美台產能擴充完成，今明年都看倍數成長。

「晚進場也有晚來的優勢」Tony表示，他表示，面對傳統OEM客戶、大型雲端服務商（hyperscaler）或主權相關客戶，首要任務是專注於滿足他們的特殊需求，確保首批生產良率，其次是要擴張足夠產能，美國德州產能預計8月完成建志，台灣大溪產能年底完備（但仍須驗證期），越南則以L6主機板產線為主，第三是過去600位研發人力，現在擴充至1,000人，正積極招募電子、機構與散熱（cooling）領域的頂尖人才，並成功組建了一支具備為雲端巨擘交付整機櫃（rack level）解決方案豐富經驗的專屬團隊。

仁寶目前以L10機櫃出貨為主，L11預計要到2027年才會明顯放量，不過仁寶也展示從電源機櫃（康舒）到2MW的CDU機櫃（子公司瑞宏新技）出貨能力。

仁寶指出，具體的出貨節奏上，GMI等專案正陸續展開，預計今年上半年就會有相當大比例的出貨量，且一路延續到第2季與第3季，且訂單規模量非常大，負責主管張耀文表示，仁寶首季5%伺服器營收中，L10機櫃營收貢獻超過8成，且OEM品牌客戶為主，但本季開始NeoCloud客戶大量出貨，下半年則有CSP客戶訂單發酵。

分析OEM跟NeoCloud客戶特質，主管指出，像GMI這類新出現的客戶，通常不像傳統大廠擁有龐大的量產資源與基礎，故仁寶必須代工並代購料，但也因此可以在這些專案上掌握更多的硬體主導權，換言之有更多價值，而仁寶過去在筆電的龐大基礎，也可以槓桿採購力量，而OEM客戶則多半會負責購料Consignment。

仁寶預估今年底伺服器營收比例達10%，比首季業績5%翻倍，2027年業績金額也要翻倍成長，其中AI伺服器營收貢獻八成，而在AI引擎催動下，仁寶非PC業績比例2026年目標40%，2027年上看50%。

仁寶另一受矚目成長引擎為智慧醫療機器人業務，其開發的可自行更換模組的智慧醫療機器人（PolymedX）目前已經與台灣多家醫學中心及教學醫院展開合作與實際應用，包括可以幫病人推輪椅、幫手術室準備開刀器械、消毒器械以及做醫療教學等等。

仁寶智慧機器人第一間導入是中山醫學大學附設醫院，未來北醫體系萬芳醫院、雙和醫院以及北醫附醫將合作大廳病患報到接洽，以及將3D投影技術應用於臨床診斷與教學說明，後續也會視人力推到中南部。

仁寶伺服器負責人張耀文目前有1000人團隊，今年取得多家NeoCloud業務成果。王郁倫攝影