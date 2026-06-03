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物業管理也用AI 易控智慧攜手IrisGo、英特爾打造「情境對話Agent」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
智慧家庭廠商易控智慧(EZCON)攜手英特爾所投資新創公司IrisGo，於InnoVEX創新展區共同展出「邊緣AI智慧空間系統」。圖／易控智慧提供
智慧家庭廠商易控智慧(EZCON)攜手英特爾所投資新創公司IrisGo，於InnoVEX創新展區共同展出「邊緣AI智慧空間系統」。圖／易控智慧提供

COMPUTEX 2026（台北電腦展）本周在台北盛大展出。智慧家庭廠商易控智慧(EZCON)攜手英特爾所投資新創公司 IrisGo，於InnoVEX創新展區共同展出「邊緣AI智慧空間系統」，展示AI從語音理解到環境控制的整合應用，透過「情境對話Agent」，重新定義物業管理服務內容。

易控智慧執行長周世泰指出，本次展出以「懂你的AI」為核心概念，透過語音、情緒與環境的整合，打造一套完整的閉環智慧空間系統，當使用者開口，AI不僅回應語句，更可即時驅動燈光、窗簾與影像設備，將對使用者意圖與情緒的理解，轉化為可感知的空間變化，做到「AI不只動口，更能動手」。

IrisGo共同創辦人暨營運長朱宜振說，AI PC對IrisGo而言，不是規格升級，而是AI第一次有機會長期學習使用者，「在PC/Edge上認識你，再延伸到你身邊所有裝置」，易控智慧在智慧家居控制層的多年累積，IrisGo補上從「知道你」到「為你做事」之間最關鍵的一段路。

不同於傳統語音助理僅停留在指令回應，「邊緣AI智慧空間系統」透過模型上下文協定(MCP，Model Context Protocol)與 代理技能(Skill)機制，讓人工智慧代理 (AI Agent)能直接介接各類IoT設備，包括燈光、窗簾與顯示設備，讓語言不再只是輸入，而是即時轉化為物理世界動作，實現AIoT在智慧空間中的具體落地。

周世泰指出，「邊緣AI智慧空間系統」可進一步透過語音分析，辨識使用者的明示需求、隱藏意圖與情緒狀態，並透過燈光與環境變化進行回應。此次展示亦為MCP技術於AIoT領域的早期應用案例，將AI Agent從數位世界延伸至實體空間，實現「空間級代理(Spatial Agent)」概念，其中，面向使用者的「情境對話Agent」負責即時語音互動與情境視覺呈現，作為人與空間之間的對話入口，讓抽象的AI理解有了可對話、可感知的介面。

周世泰說明，「情境對話Agent」可化身為社區或建案中的「AI虛擬社區管家」，成為住戶與訪客進入空間的對話入口，當使用者開口，Agent不僅能即時切換大廳的七彩情境燈光與窗簾開合，營造迎賓氛圍，更能扮演導覽角色，引導來訪者認識游泳池、中庭花園與健身房等公共設施，並即時回應社區環境、生活機能與管理規約等各類問題，讓「接待、導覽、解說」透過自然語音一次完成，將AI服務場景從個人住家延伸至社區公共空間。

周世泰指出，此一模式還可延伸至建案接待中心與銷售現場，由AI Agent擔任第一線的接待與導覽介面，協助來賓快速掌握空間特色與公設規劃，為智慧建築場域開啟「AI代理接待」的全新應用想像。

英特爾 台北

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