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艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
艾司摩爾（ASML）訂單強勁拉抬營收，在台徵人千人，平均分紅成長10%。（路透）
艾司摩爾（ASML）訂單強勁拉抬營收，在台徵人千人，平均分紅成長10%。（路透）

台灣艾司摩爾ASML）宣布2026年在台招募1,000名員工，新進碩士估計年薪約200萬元起跳。為吸引人才，ASML推出每周兩天居家辦公和彈性工時。薪資查詢平台《比薪水》資料庫整理ASML最新薪資結構和工作現況，提供求職者參考。

台積電、三星和英特爾等晶片廠加速擴產，帶動ASML設備需求。2026年第一季極紫外光（EUV）微影設備銷售額達41億歐元，訂單表現強勁。

營收成長也帶動員工薪水。根據《比薪水》統計，去年ASML台灣員工平均月薪為72,800元（中位數74,500元），平均年薪為1,347,150元（中位數1,340,000元），去年平均分紅為38.6萬元，比前年約35萬元成長10%。以平均年薪計算，相當於18.5個月的底薪。

台灣艾司摩爾（ASML）宣布2026年在台招募1,000名員工，新進碩士估計年薪約200萬元起跳。為吸引人才，ASML推出每週兩天居家辦公和彈性工時。薪資查詢平台《比薪水》資料庫整理ASML最新薪資結構和工作現況，提供求職者參考。

台積電、三星和英特爾等晶片廠加速擴產，帶動ASML設備需求。2026年第一季極紫外光（EUV）微影設備銷售額達41億歐元，訂單表現強勁。

營收成長也帶動員工薪水。根據《比薪水》統計，去年ASML台灣員工平均月薪為72,800元（中位數74,500元），平均年薪為1,347,150元（中位數1,340,000元），去年平均分紅為38.6萬元，比前年約35萬元成長10%。以平均年薪計算，相當於18.5個月的底薪。

艾司摩爾 台大 ASML

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